Графіки відключень світла скасували до 14:00
Сьогодні, 11:05
Із 10:30 до 14:00 8 липня у всіх областях України скасували графіки відключень світла.
Про це повідомляє НЕК «Укренерго».
«Сьогодні вранці, 8 липня, Диспетчерський центр «Укренерго» зафіксував споживання нижче прогнозного рівня. Зниження споживання після вихідних та накопичений резерв в системі дали змогу вранці зменшити обсяг обмежень. А з 10:30 до 14:00 обмеження скасовані для всіх регіонів України», - йдеться у повідомленні.
На вечір, зі зростанням споживання і температури повітря, очікується збільшення обсягу обмежень. За прогнозом, з 19:00 до 22:00 обленерго будуть застосовувати 4 черги графіків відключень одночасно.
В інші години доби – по всій Україні діятимуть 3 черги відключень.
У ПрАТ "Волиньобленерго" повідомили, що всі черги ГПВ з 10:30 до 14:00 скасовані, згідно із графіком на 8 липня.
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Про це повідомляє НЕК «Укренерго».
«Сьогодні вранці, 8 липня, Диспетчерський центр «Укренерго» зафіксував споживання нижче прогнозного рівня. Зниження споживання після вихідних та накопичений резерв в системі дали змогу вранці зменшити обсяг обмежень. А з 10:30 до 14:00 обмеження скасовані для всіх регіонів України», - йдеться у повідомленні.
На вечір, зі зростанням споживання і температури повітря, очікується збільшення обсягу обмежень. За прогнозом, з 19:00 до 22:00 обленерго будуть застосовувати 4 черги графіків відключень одночасно.
В інші години доби – по всій Україні діятимуть 3 черги відключень.
У ПрАТ "Волиньобленерго" повідомили, що всі черги ГПВ з 10:30 до 14:00 скасовані, згідно із графіком на 8 липня.
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