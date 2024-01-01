Графіки відключень світла скасували до 14:00

Графіки відключень світла скасували до 14:00
Із 10:30 до 14:00 8 липня у всіх областях України скасували графіки відключень світла.

Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

«Сьогодні вранці, 8 липня, Диспетчерський центр «Укренерго» зафіксував споживання нижче прогнозного рівня. Зниження споживання після вихідних та накопичений резерв в системі дали змогу вранці зменшити обсяг обмежень. А з 10:30 до 14:00 обмеження скасовані для всіх регіонів України», - йдеться у повідомленні.

На вечір, зі зростанням споживання і температури повітря, очікується збільшення обсягу обмежень. За прогнозом, з 19:00 до 22:00 обленерго будуть застосовувати 4 черги графіків відключень одночасно.

В інші години доби – по всій Україні діятимуть 3 черги відключень.

У ПрАТ "Волиньобленерго" повідомили, що всі черги ГПВ з 10:30 до 14:00 скасовані, згідно із графіком на 8 липня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: світло, відключення, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині потяг на смерть збив чоловіка
Сьогодні, 11:25
У Києві росіяни поцілили по дитячій лікарні «Охматдит»
Сьогодні, 11:20
Графіки відключень світла скасували до 14:00
Сьогодні, 11:05
У Луцьку планують зрізати ялинки: у чому причина
Сьогодні, 11:03
Встановили особу зловмисника, який кинув гранату на проїжджу частину у Луцьку
Сьогодні, 10:47
Схожі новини
Де у Луцьку та на Волині сьогодні вимикатимуть світло. ГРАФІК Де у Луцьку та на Волині сьогодні вимикатимуть світло. ГРАФІК
Сьогодні, 09:20
Де у Луцьку та на Волині сьогодні вимикатимуть світло. ГРАФІК Де у Луцьку та на Волині сьогодні вимикатимуть світло. ГРАФІК
07 липень, 10:03
Де у Луцьку та на Волині завтра вимикатимуть світло. ГРАФІК Де у Луцьку та на Волині завтра вимикатимуть світло. ГРАФІК
06 липень, 21:27
Де сьогодні у Луцьку та на Волині вимикатимуть світло. ГРАФІК Де сьогодні у Луцьку та на Волині вимикатимуть світло. ГРАФІК
05 липень, 09:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині потяг на смерть збив чоловіка
Сьогодні, 11:25
 0
У Києві росіяни поцілили по дитячій лікарні «Охматдит»
Сьогодні, 11:20
 0
Графіки відключень світла скасували до 14:00
Сьогодні, 11:05
 0
У Луцьку планують зрізати ялинки: у чому причина
Сьогодні, 11:03
 0
Встановили особу зловмисника, який кинув гранату на проїжджу частину у Луцьку
Сьогодні, 10:47
 0
Медіа
відео
1/8