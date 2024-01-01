Графіки відключень світла скасували до 14:00





Про це повідомляє НЕК «Укренерго».



«Сьогодні вранці, 8 липня, Диспетчерський центр «Укренерго» зафіксував споживання нижче прогнозного рівня. Зниження споживання після вихідних та накопичений резерв в системі дали змогу вранці зменшити обсяг обмежень. А з 10:30 до 14:00 обмеження скасовані для всіх регіонів України», - йдеться у повідомленні.



На вечір, зі зростанням споживання і температури повітря, очікується збільшення обсягу обмежень. За прогнозом, з 19:00 до 22:00 обленерго будуть застосовувати 4 черги графіків відключень одночасно.



В інші години доби – по всій Україні діятимуть 3 черги відключень.



У ПрАТ "Волиньобленерго" повідомили, що всі черги ГПВ з 10:30 до 14:00 скасовані, згідно із

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Із 10:30 до 14:00 8 липня у всіх областях України скасували графіки відключень світла.Про це повідомляє НЕК «Укренерго».«Сьогодні вранці, 8 липня, Диспетчерський центр «Укренерго» зафіксував споживання нижче прогнозного рівня. Зниження споживання після вихідних та накопичений резерв в системі дали змогу вранці зменшити обсяг обмежень. А з 10:30 до 14:00 обмеження скасовані для всіх регіонів України», - йдеться у повідомленні.На вечір, зі зростанням споживання і температури повітря, очікується збільшення обсягу обмежень. За прогнозом, з 19:00 до 22:00 обленерго будуть застосовувати 4 черги графіків відключень одночасно.В інші години доби – по всій Україні діятимуть 3 черги відключень.У ПрАТ "Волиньобленерго" повідомили, що всі черги ГПВ з 10:30 до 14:00 скасовані, згідно із графіком на 8 липня

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