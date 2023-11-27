На Волині потяг на смерть збив чоловіка
Сьогодні, 11:25
Чоловіка, який 7 липня близько 21 години потрапив під потяг поблизу Ківерців, від отриманих травм помер на місці ДТП.
Як розповів Інформаційному агентству Волинські Новини завідувач оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Станіслав Лінік, повідомлення до швидкої про подію надходило.
Бригада медиків працювала на місці. Проте чоловік отримав травми не сумісні з життям. Він помер на місці події.
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Як розповів Інформаційному агентству Волинські Новини завідувач оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Станіслав Лінік, повідомлення до швидкої про подію надходило.
Бригада медиків працювала на місці. Проте чоловік отримав травми не сумісні з життям. Він помер на місці події.
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