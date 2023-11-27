На Волині потяг на смерть збив чоловіка





Як розповів Станіслав Лінік, повідомлення до швидкої про подію надходило.



Бригада медиків працювала на місці. Проте чоловік отримав травми не сумісні з життям. Він помер на місці події.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Чоловіка, який 7 липня близько 21 години потрапив під потяг поблизу Ківерців, від отриманих травм помер на місці ДТП.Як розповів Інформаційному агентству Волинські Новини завідувач оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, повідомлення до швидкої про подію надходило.Бригада медиків працювала на місці. Проте чоловік отримав травми не сумісні з життям. Він помер на місці події.

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