На Волині потяг на смерть збив чоловіка

На Волині потяг на смерть збив чоловіка
Чоловіка, який 7 липня близько 21 години потрапив під потяг поблизу Ківерців, від отриманих травм помер на місці ДТП.

Як розповів Інформаційному агентству Волинські Новини завідувач оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Станіслав Лінік, повідомлення до швидкої про подію надходило.

Бригада медиків працювала на місці. Проте чоловік отримав травми не сумісні з життям. Він помер на місці події.

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Теги: потяг, Ківерці, чоловік
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