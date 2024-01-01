В Україні викрили незаконне об’єднання підпільних виробників сигарет

Нацполіція знешкодила злочинну організацію підпільних виробників, які «забезпечували» всю Україну фальсифікованими цигарками.Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.Мережа підпільних фабрик знаходилася в Київській та Миколаївській областях. Їх потужності дозволяли сумарно виготовляти до 80 000 пачок цигарок на добу.на споживчий ринок через сайти та телеграм-канали лише гуртовими партіями. Тютюнова «справа» приносила його організаторам до 30 млн грн прибутку на місяць, при цьому вони не сплачували жодних податків до бюджету. Частину грошей вкладали в розвиток «бізнесу», решту - витрачали на придбання нерухомості, елітних транспортних засобів та комфортне життя.Вже 12 фігурантів отримали підозри, двох з них затримали. У тютюнових «бізнесменів» вилучено продукції та промислові лінії для виробництва на суму понад 1 000 000 доларів.Для знешкодження діяльності злочинної організації підпільних виробників тютюнової продукції правоохоронці провели кілька етапів спецоперації. За результатами останньої співробітники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Головного слідчого управління Національної поліції під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора затримали в Одесі двох фігурантів – організатор злочинної організації та спільника.