Хто утримує луцькі фонтани та скільки це коштує





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Зі слів директор підприємства Віктора Гуменюка, раніше на утримання фонтанів виділяли гроші з міського бюджету, нині ж ситуація змінилася та коштів з міського бюджету підприємство не бере. В першу чергу це пов'язано з війною.



"Підприємство власним коштом утривмує фонтани. На тарифі це ніяким чином не позначається. У нас є ряд платних послуг, які ми надаємо юридичним особам. Там є певна прибутковість і ми за разунокнеї перекриваємо роботу фонтанів", — каже Віктор Гуменюк.



Зі слів Віктора Гуменюка, приблизна мінімальна вартість утримання та обслуговування фонтанів становить 150-180 тисяч гривень в місяць. Це залежить від погодних умов та як часто їх вмикають, каже директор комунального підприємства.



"Фонтани ми вмикаємо на замовлення департаменту житлово-комунального господарства Луцької місткої ради. У вихідні та святкові дні, а також коли температура повітря вища 25 градусів та у місті немає днів жалоби", — каже Віктор Гуменюк.



У зв'язку з обстрілами рф енергетичних об'єктів в Україні, фонтан на Театральному майдані у Луцьку з підсвіткою, працює також в режимі економії. Через повномасштабне вторгнення, у ньому також не вмикають музику, каже Віктор Гуменюк.

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