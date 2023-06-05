Хто утримує луцькі фонтани та скільки це коштує

Хто утримує луцькі фонтани та скільки це коштує
Балансоутримувачами п'ятьох луцьких фонтанів: на вулиці Лесі Українки, на театральному майдані, у Центральному парку, на майдані Грушевського та на проспекті Волі є комунальне підприємство "Луцькводоканал".

Про це пише Суспільне.

Зі слів директор підприємства Віктора Гуменюка, раніше на утримання фонтанів виділяли гроші з міського бюджету, нині ж ситуація змінилася та коштів з міського бюджету підприємство не бере. В першу чергу це пов'язано з війною.

"Підприємство власним коштом утривмує фонтани. На тарифі це ніяким чином не позначається. У нас є ряд платних послуг, які ми надаємо юридичним особам. Там є певна прибутковість і ми за разунокнеї перекриваємо роботу фонтанів", — каже Віктор Гуменюк.

Зі слів Віктора Гуменюка, приблизна мінімальна вартість утримання та обслуговування фонтанів становить 150-180 тисяч гривень в місяць. Це залежить від погодних умов та як часто їх вмикають, каже директор комунального підприємства.

"Фонтани ми вмикаємо на замовлення департаменту житлово-комунального господарства Луцької місткої ради. У вихідні та святкові дні, а також коли температура повітря вища 25 градусів та у місті немає днів жалоби", — каже Віктор Гуменюк.

У зв'язку з обстрілами рф енергетичних об'єктів в Україні, фонтан на Театральному майдані у Луцьку з підсвіткою, працює також в режимі економії. Через повномасштабне вторгнення, у ньому також не вмикають музику, каже Віктор Гуменюк.

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Теги: Луцьк, фонтани
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