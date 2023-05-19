Кривий Ріг: внаслідок атаки загарбницької росії – 10 загиблих та 31 поранений
Сьогодні, 12:05
Внаслідок ракетної атаки по Кривому Рогу загинули 10 людей, 31 поранений.
Про це повідомив Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.
"Декілька влучань. У тому числі – по адміністративній будівлі промислового підприємства. Триває ліквідація наслідків. Попередньо 10 загиблих, 31 поранений вже перебуває в лікарні, з них 10 тяжких. Працюють усі аварійні, комунальні та медичні підрозділи", - йдеться в повідомленні.
Сьогодні, 8 липня, росія масовано обстріляла Україну. Пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та дитяча лікарня. У Києві відомо про 5 загиблих та 11 постраждалих.
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Про це повідомив Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.
"Декілька влучань. У тому числі – по адміністративній будівлі промислового підприємства. Триває ліквідація наслідків. Попередньо 10 загиблих, 31 поранений вже перебуває в лікарні, з них 10 тяжких. Працюють усі аварійні, комунальні та медичні підрозділи", - йдеться в повідомленні.
Сьогодні, 8 липня, росія масовано обстріляла Україну. Пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та дитяча лікарня. У Києві відомо про 5 загиблих та 11 постраждалих.
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