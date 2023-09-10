Під завалами зруйнованої росіянами дитячої лікарні у Києві є люди

Віталій Кличко повідомив, що пацієнтів дитячої лікарні, куди влучила ворожа ракета, евакуюють в комунальні лікарні міста.



Про це він



Керівник благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба повідомив, що найбільше від російської атаки постраждало токсикологічне відділення лікарні.



"Внаслідок чергової масштабної російської ракетної атаки по Україні в Києві зруйнована будівля дитячої лікарні "Охматдит". Найбільше постраждало токсикологічне відділення. Масштаби руйнувань жахливі: у приміщенні закладу не залишилося жодного цілого вікна. Хвилею від удару знесло кілька верхніх поверхів. Інформація щодо кількості потерпілих все ще уточнюється. Під завалами лікарні є діти", – написав він.



Нагадаємо, що сьогодні, 8 липня, у Києві росіяни поцілили по дитячій лікарні «Охматдит».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мер Києваповідомив, що пацієнтів дитячої лікарні, куди влучила ворожа ракета, евакуюють в комунальні лікарні міста.Про це він написав у телеграмі.Керівник благодійної організації Save Ukraineповідомив, що найбільше від російської атаки постраждало токсикологічне відділення лікарні."Внаслідок чергової масштабної російської ракетної атаки по Україні в Києві зруйнована будівля дитячої лікарні "Охматдит". Найбільше постраждало токсикологічне відділення. Масштаби руйнувань жахливі: у приміщенні закладу не залишилося жодного цілого вікна. Хвилею від удару знесло кілька верхніх поверхів. Інформація щодо кількості потерпілих все ще уточнюється. Під завалами лікарні є діти", – написав він.Нагадаємо, що сьогодні, 8 липня, у Києві

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію