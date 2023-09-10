Під завалами зруйнованої росіянами дитячої лікарні у Києві є люди
Сьогодні, 12:24
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що пацієнтів дитячої лікарні, куди влучила ворожа ракета, евакуюють в комунальні лікарні міста.
Про це він написав у телеграмі.
Керівник благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба повідомив, що найбільше від російської атаки постраждало токсикологічне відділення лікарні.
"Внаслідок чергової масштабної російської ракетної атаки по Україні в Києві зруйнована будівля дитячої лікарні "Охматдит". Найбільше постраждало токсикологічне відділення. Масштаби руйнувань жахливі: у приміщенні закладу не залишилося жодного цілого вікна. Хвилею від удару знесло кілька верхніх поверхів. Інформація щодо кількості потерпілих все ще уточнюється. Під завалами лікарні є діти", – написав він.
Нагадаємо, що сьогодні, 8 липня, у Києві росіяни поцілили по дитячій лікарні «Охматдит».
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Про це він написав у телеграмі.
Керівник благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба повідомив, що найбільше від російської атаки постраждало токсикологічне відділення лікарні.
"Внаслідок чергової масштабної російської ракетної атаки по Україні в Києві зруйнована будівля дитячої лікарні "Охматдит". Найбільше постраждало токсикологічне відділення. Масштаби руйнувань жахливі: у приміщенні закладу не залишилося жодного цілого вікна. Хвилею від удару знесло кілька верхніх поверхів. Інформація щодо кількості потерпілих все ще уточнюється. Під завалами лікарні є діти", – написав він.
Нагадаємо, що сьогодні, 8 липня, у Києві росіяни поцілили по дитячій лікарні «Охматдит».
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