Під завалами зруйнованої росіянами дитячої лікарні у Києві є люди

Під завалами зруйнованої росіянами дитячої лікарні у Києві є люди
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що пацієнтів дитячої лікарні, куди влучила ворожа ракета, евакуюють в комунальні лікарні міста.

Про це він написав у телеграмі.

Керівник благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба повідомив, що найбільше від російської атаки постраждало токсикологічне відділення лікарні.

"Внаслідок чергової масштабної російської ракетної атаки по Україні в Києві зруйнована будівля дитячої лікарні "Охматдит". Найбільше постраждало токсикологічне відділення. Масштаби руйнувань жахливі: у приміщенні закладу не залишилося жодного цілого вікна. Хвилею від удару знесло кілька верхніх поверхів. Інформація щодо кількості потерпілих все ще уточнюється. Під завалами лікарні є діти", – написав він.

Нагадаємо, що сьогодні, 8 липня, у Києві росіяни поцілили по дитячій лікарні «Охматдит».

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Теги: Київ, лікарня, діти
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