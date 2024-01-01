Як у Луцькому зоопарку рятуватимуть тварин від спеки

Як у Луцькому зоопарку рятуватимуть тварин від спеки
Оскільки упродовж найближчого тижня на Волині пануватиме шалена спека, допомога буде потрібна і мешканцям Луцького зоопарку.

Про це пише ВСН.

Журналісти поцікавилися у директорки Луцького зоопарку Людмили Денисенко, як рятуватимуть тварин у спеку в звіринці.

«Пекельна спека є зараз тільки для людей. Для більшості мешканців зоопарку, такі як котячі лемури, примати, папуги Ара, леви тощо - це комфортна температура», - розповіла вона.

За її словами, насправді зоопарк більше потерпає від низьких температур, морозів, ніж коли є тепло.

«І хоч спека для більшості тварин не є проблемою, у кожній експозиції та кожному вольєрі передбаченні будиночки, де тварини можуть сховатися від палючих променів сонця. Тваринам постійно міняють воду. А у великих тварин - таких як ведмеді і тигри - облаштовано басейни. Нам навпаки добре, коли спека, адже в умовах постійного відключення світла досить проблематично обігріти тварин. Особливо важко це зробити зимою», - констатувала Людмила Денисенко.

Також у тварин в період спеки, як наголосила посадовиця, буде особливий раціон: їх годуватимуть замороженими овочами, фруктами, замороженим соком, таке собі солодке морозиво. Також біля тварин завжди знаходяться ємності зі свіжою водою.

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Теги: зоопарк, Луцьк
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