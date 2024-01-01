Захисники ліквідували ще 1200 окупантів за добу

Захисники ліквідували ще 1200 окупантів за добу
Від початку вторгнення армія рф втратила близько 552 190 солдатів.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.07.24 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 552 190 (+1200) осіб,

- танків ‒ 8171 (+16) од,

- бойових броньованих машин ‒ 15685 (+40) од,

- артилерійських систем – 14966 (+29) од,

- РСЗВ – 1115 (+0) од,

- засоби ППО ‒ 880 (+1) од,

- літаків – 361 (+1) од,

- гелікоптерів – 326 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11893 (+31),

- крилаті ракети ‒ 2353 (+1),

- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

- підводні човни – 1 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 20150 (+47) од,

- спеціальна техніка ‒ 2503 (+8).

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Теги: Росія, Україна, війна
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