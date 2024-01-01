Захисники ліквідували ще 1200 окупантів за добу





Про це повідомив Генштаб.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.07.24 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 552 190 (+1200) осіб,



- танків ‒ 8171 (+16) од,



- бойових броньованих машин ‒ 15685 (+40) од,



- артилерійських систем – 14966 (+29) од,



- РСЗВ – 1115 (+0) од,



- засоби ППО ‒ 880 (+1) од,



- літаків – 361 (+1) од,



- гелікоптерів – 326 (+0) од,



- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11893 (+31),



- крилаті ракети ‒ 2353 (+1),



- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,



- підводні човни – 1 (+0) од,



- автомобільної техніки та автоцистерн – 20150 (+47) од,



- спеціальна техніка ‒ 2503 (+8).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку вторгнення армія рф втратила близько 552 190 солдатів.Про це повідомив Генштаб.- особового складу ‒ близько 552 190 (+1200) осіб,- танків ‒ 8171 (+16) од,- бойових броньованих машин ‒ 15685 (+40) од,- артилерійських систем – 14966 (+29) од,- РСЗВ – 1115 (+0) од,- засоби ППО ‒ 880 (+1) од,- літаків – 361 (+1) од,- гелікоптерів – 326 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11893 (+31),- крилаті ракети ‒ 2353 (+1),- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,- підводні човни – 1 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 20150 (+47) од,- спеціальна техніка ‒ 2503 (+8).

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