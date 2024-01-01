Ракетний обстріл України: вже відомо про 21 загиблого і 68 поранених
Сьогодні, 13:31
Сьогодні, 8 липня, близько 09:40 російські військові завдали чергові удари по території кількох регіонів країни.
Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.
Однією з цілей окупантів стала дитяча лікарня «Охматдит». Станом на 12:50 відомо про 21 загиблих та 68 потерпілих по Україні.
Загарбники завдали удару по Києву та області, Дніпру, Кривому Рогу, Донеччині.
Так, у столиці окупанти поцілили по дитячій лікарні «Охматдит», де загинуло двоє людей. Поліцейські, рятувальники, нацгвардійці, медики та перехожі розбирають завали.
Частково зруйновано багатоповерхову будівлю у Соломʼянському районі. Внаслідок атаки загинуло семеро людей.
Уламками також пошкоджено авто та фасад будинку в Голосіївському та Шевченківському районах. Є руйнування від уламків у Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському районах.
В Київській області одна людина отримала поранення.
У Кривому Розі через російську атаку загинуло 10 людей, ще 30 отримали поранення.
На Дніпропетровщині пошкоджено багатоквартирний будинок, двоє осіб травмовано. Ще 20 приватних будинків пошкоджено.
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Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.
Однією з цілей окупантів стала дитяча лікарня «Охматдит». Станом на 12:50 відомо про 21 загиблих та 68 потерпілих по Україні.
Загарбники завдали удару по Києву та області, Дніпру, Кривому Рогу, Донеччині.
Так, у столиці окупанти поцілили по дитячій лікарні «Охматдит», де загинуло двоє людей. Поліцейські, рятувальники, нацгвардійці, медики та перехожі розбирають завали.
Частково зруйновано багатоповерхову будівлю у Соломʼянському районі. Внаслідок атаки загинуло семеро людей.
Уламками також пошкоджено авто та фасад будинку в Голосіївському та Шевченківському районах. Є руйнування від уламків у Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському районах.
В Київській області одна людина отримала поранення.
У Кривому Розі через російську атаку загинуло 10 людей, ще 30 отримали поранення.
На Дніпропетровщині пошкоджено багатоквартирний будинок, двоє осіб травмовано. Ще 20 приватних будинків пошкоджено.
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