Ракетний обстріл України: вже відомо про 21 загиблого і 68 поранених

Сьогодні, 8 липня, близько 09:40 російські військові завдали чергові удари по території кількох регіонів країни.Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.Однією з цілей окупантів стала дитяча лікарня «Охматдит». Станом на 12:50 відомо про 21 загиблих та 68 потерпілих по Україні.Загарбники завдали удару по Києву та області, Дніпру, Кривому Рогу, Донеччині.Так, у столиці окупанти, де загинуло двоє людей. Поліцейські, рятувальники, нацгвардійці, медики та перехожі розбирають завали.Частково зруйновано багатоповерхову будівлю у Соломʼянському районі. Внаслідок атаки загинуло семеро людей.Уламками також пошкоджено авто та фасад будинку в Голосіївському та Шевченківському районах.від уламків у Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському районах.В Київській області одна людина отримала поранення.У Кривому Розі через російську атаку, ще 30 отримали поранення.На Дніпропетровщині пошкоджено багатоквартирний будинок, двоє осіб травмовано. Ще 20 приватних будинків пошкоджено.