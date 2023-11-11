У Києві є влучання у житловий будинок: з-під завалів чути голоси людей, – Кличко





Про це Віталій Кличко.



"Є влучання в житловий будинок в Шевченківському районі. Пошкоджені підʼїзди. Один зруйнований. Відбувається евакуація мешканців. У житловому будинку на Сирці повністю знищений один підʼїзд. Кілька - сильно пошкоджені. Зараз з-під завалів рятувальники намагаються дістати людей. Голоси їх чують. Інших мешканців евакуювали. Пошкоджений будинок і навпроти", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що російські окупанти запустили по Україні ракети і КАБи. У столиці та низці інших міст лунали вибухи.

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