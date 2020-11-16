Колишній депутат, який втік за кордон, продає хату на Волині

Колишній депутат, який втік за кордон, продає хату на Волині
Колишній депутат Володимирської міської ради Сергій Коба, який втік за кордон, продає свій будинок у Володимирі за 210 000 доларів, що орієнтовно становить 8,5 мільйона гривень.

Відповідне оголошення появилось на сайті ОЛХ, пише Буг.

Відповідно до опублікованої інформації, будинок – новий сучасний цегляний, загальною площею 290 кв.м та земельною ділянкою 17 сотих. У хаті є кухня столова, велика вітальня, спальня, дві кімнати, дві ванні. Також облаштований холодний підвал, гараж на два автомобілі, технічні приміщення, барбекю з навісом, зимовий сад, вбудований пилосос.
Колишній депутат, який втік за кордон, продає хату на Волині

Також будинок повністю готовий до проживання в сучасних реаліях, коли немає світла, адже є генератор та автономне опалення. Окрім цього, в ньому навіть є власне, повністю обладнане бетонне бомбосховище на дві кімнати. Підведений водопровід, а також є власна свердловина.

Власник наголошує, що будинок розташований в затишному районі біля річки.

Вказана ціна будинку – 210 000 $.
Колишній депутат, який втік за кордон, продає хату на Волині

Нагадаємо, Сергій Коба звільнився з посади керівника комунального підприємства «Володимир тепло», яке він очолював більше 6 років. У вересні він поїхав у закордонне відрядження та не повернувся. Тоді Коба спільно з першим заступником Ярославом Матвійчуком та директором КП “Полігон” Володимиром Собіпаном були у службовому відрядженні в Литві. Однак повернулися усі, окрім Коби. У нього, мовляв, погіршилося здоров’я. Сергій Коба надіслав заяву про звільнення електронним листом. Відповідно її розглянуло профільне управління, мер видав розпорядження про звільнення.

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Теги: політика, Волинь
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