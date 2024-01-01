Зеленський у Варшаві зустрічається з Туском: готують безпекову угоду

Зеленський у Варшаві зустрічається з Туском: готують безпекову угоду
У Варшаві розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Республіки Польща Дональдом Туском.

Про це у телеграмі повідомила пресслужба глави держави.

Володимир Зеленський і Дональд Туск зустрінуться віч-на-віч, а також у розширеному складі за участі делегацій.

Заплановані переговори про продовження оборонної співпраці, підтримку України на шляху до євроінтеграції та очікування від саміту НАТО, який відбудеться у Вашингтоні. Також обговорять участь Польщі у відновленні України, розвиток торгівлі та гуманітарну співпрацю.

Володимир Зеленський і Дональд Туск підпишуть угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Польщею, а також поспілкуються з представниками ЗМІ.

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Теги: політика, Україна
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