Зеленський у Варшаві зустрічається з Туском: готують безпекову угоду

У Варшаві розпочалася зустріч президента Україниз прем’єр-міністром Республіки ПольщаПро це у телеграмі повідомила пресслужба глави держави.Володимир Зеленський і Дональд Туск зустрінуться віч-на-віч, а також у розширеному складі за участі делегацій.Заплановані переговори про продовження оборонної співпраці, підтримку України на шляху до євроінтеграції та очікування від саміту НАТО, який відбудеться у Вашингтоні. Також обговорять участь Польщі у відновленні України, розвиток торгівлі та гуманітарну співпрацю.Володимир Зеленський і Дональд Туск підпишуть угоду проміж Україною та Польщею, а також поспілкуються з представниками ЗМІ.