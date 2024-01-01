Повторна атака на столицю: уламки впали на приватний пологовий , четверо загиблих

Повторна атака на столицю: уламки впали на приватний пологовий , четверо загиблих
–У Дніпровському районі Києва четверо людей загинули під час повторної атаки росії 8 липня. Постраждав приватний пологовий будинок Isida.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайнмх ситуацій.

"Повторний обстріл столиці.

Попередньо падіння уламків зафіксовано у Дніпровському районі. Часткове руйнування будівлі медичного центру.

Відомо про 4 загиблих та 3 травмованих. Інформація уточнюється.

На місці працюють рятувальники", - йдеться в повідомленні.

Під час повітряної тривоги у Києві близько 13:00 пролунав вибух.

Нагадаємо, унаслідок ранкового ракетного обстрілу в Шевченківському районі Києва постраждала дитяча лікарня «Охматдит».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Київ, повторна атака
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На кордон із білоруссю відправили підрозділ Нацгвардії
Сьогодні, 14:54
Аварія на Волині: автівка збила пішохода
Сьогодні, 14:37
Повторна атака на столицю: уламки впали на приватний пологовий , четверо загиблих
Сьогодні, 14:20
Зеленський у Варшаві зустрічається з Туском: готують безпекову угоду
Сьогодні, 14:13
Після прильоту з «Охматдиту» у Києві евакуюють дітей: жахливі кадри з лікарні
Сьогодні, 14:07
Схожі новини
Після прильоту з «Охматдиту» у Києві евакуюють дітей: жахливі кадри з лікарні Після прильоту з «Охматдиту» у Києві евакуюють дітей: жахливі кадри з лікарні
Сьогодні, 14:07
У Києві є влучання у житловий будинок: з-під завалів чути голоси людей, – Кличко У Києві є влучання у житловий будинок: з-під завалів чути голоси людей, – Кличко
Сьогодні, 13:18
Під завалами зруйнованої росіянами дитячої лікарні у Києві є люди Під завалами зруйнованої росіянами дитячої лікарні у Києві є люди
Сьогодні, 12:24
У Києві після ракетної атаки – 5 загиблих та 11 постраждалих У Києві після ракетної атаки – 5 загиблих та 11 постраждалих
Сьогодні, 11:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Сьогоднішня ракетна атака: кількість загиблих і поранених стрімко зростає
Сьогодні, 15:50
 0
По Охматдиту вдарили ракетою Х-101, - СБУ
Сьогодні, 15:33
 0
На Волинь суне африканська спека
Сьогодні, 15:15
 0
На кордон із білоруссю відправили підрозділ Нацгвардії
Сьогодні, 14:54
 0
Невід'ємна частина автосфери: важливість відвідування СТО
Сьогодні, 14:47
 0
Медіа
відео
1/8