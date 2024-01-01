Повторна атака на столицю: уламки впали на приватний пологовий , четверо загиблих
Сьогодні, 14:20
–У Дніпровському районі Києва четверо людей загинули під час повторної атаки росії 8 липня. Постраждав приватний пологовий будинок Isida.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайнмх ситуацій.
"Повторний обстріл столиці.
Попередньо падіння уламків зафіксовано у Дніпровському районі. Часткове руйнування будівлі медичного центру.
Відомо про 4 загиблих та 3 травмованих. Інформація уточнюється.
На місці працюють рятувальники", - йдеться в повідомленні.
Під час повітряної тривоги у Києві близько 13:00 пролунав вибух.
Нагадаємо, унаслідок ранкового ракетного обстрілу в Шевченківському районі Києва постраждала дитяча лікарня «Охматдит».
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Про це повідомляє Державна служба з надзвичайнмх ситуацій.
"Повторний обстріл столиці.
Попередньо падіння уламків зафіксовано у Дніпровському районі. Часткове руйнування будівлі медичного центру.
Відомо про 4 загиблих та 3 травмованих. Інформація уточнюється.
На місці працюють рятувальники", - йдеться в повідомленні.
Під час повітряної тривоги у Києві близько 13:00 пролунав вибух.
Нагадаємо, унаслідок ранкового ракетного обстрілу в Шевченківському районі Києва постраждала дитяча лікарня «Охматдит».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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