На кордон із білоруссю відправили підрозділ Нацгвардії
Сьогодні, 14:54
Українсько-білоруський кордон пильнуватиме підрозділ Національної гвардії. Бійці лишень повернулися з навчань із Франції.
Набравшись умінь та навичок від закордонних інструкторів, озброївшись до зубів потужною технікою, вони колоною рушили виконувати завдання на кордоні, пише інформагентство Волинські новини з посиланням на сюжет «12 Каналу».
«Командування поставило перед нами завдання посилити всім наявним особовим складом кордон із Республікою Білорусь», – розповів командир підрозділу Туман.
Бійці Нацгвардії останні пів року були у Франції на військових навчаннях.
«Навчання було з французьким легіоном. Нам дали велику можливість. Дякуємо всім, що скерували нас на навчання», – сказав військовослужбовець Скіф.
На кордон із Білоруссю воїни везуть нову техніку: і українську, і іноземну. Наприклад, тут американські бронетранспортери MaxxPro, які добре себе зарекомендували на полі бою.
Озброєні нацгвардійці українськими броньованими машинами «Козак» та «Новатор».
«Новатор» українського виробництва має двигун об’ємом 6,7 літра, підсилену підвіску на основі Ford F550. Показав себе в бойових умовах дуже добре. Броня тримає надійно. Були прильоти по ньому, то капсула витримує, були прильоти біля нього, то теж витримує», – розповів військовослужбовець Август.
Також військові мають великокаліберні кулемети Browning М2.
За інформацією речника Держприкордонслужби України Андрія Демченка, російських підрозділів на території Білорусі нині для нападу недостатньо, однак підрозділи білоруської армії постійно «певною кількістю посилюють цей напрямок». Українські воїни, які посилили оборону України, запевнили: кордон укріплений надійно, а вони готові до будь-яких сценаріїв.
«Підрозділ новостворений, забезпечений виключно новітніми зразками озброєння та техніки. Весь особовий склад заряджений, мотивований. Усі готові до виконання поставлених бойових завдань», – наголосив командир підрозділу Туман.
Набравшись умінь та навичок від закордонних інструкторів, озброївшись до зубів потужною технікою, вони колоною рушили виконувати завдання на кордоні, пише інформагентство Волинські новини з посиланням на сюжет «12 Каналу».
«Командування поставило перед нами завдання посилити всім наявним особовим складом кордон із Республікою Білорусь», – розповів командир підрозділу Туман.
Бійці Нацгвардії останні пів року були у Франції на військових навчаннях.
«Навчання було з французьким легіоном. Нам дали велику можливість. Дякуємо всім, що скерували нас на навчання», – сказав військовослужбовець Скіф.
На кордон із Білоруссю воїни везуть нову техніку: і українську, і іноземну. Наприклад, тут американські бронетранспортери MaxxPro, які добре себе зарекомендували на полі бою.
Озброєні нацгвардійці українськими броньованими машинами «Козак» та «Новатор».
«Новатор» українського виробництва має двигун об’ємом 6,7 літра, підсилену підвіску на основі Ford F550. Показав себе в бойових умовах дуже добре. Броня тримає надійно. Були прильоти по ньому, то капсула витримує, були прильоти біля нього, то теж витримує», – розповів військовослужбовець Август.
Також військові мають великокаліберні кулемети Browning М2.
За інформацією речника Держприкордонслужби України Андрія Демченка, російських підрозділів на території Білорусі нині для нападу недостатньо, однак підрозділи білоруської армії постійно «певною кількістю посилюють цей напрямок». Українські воїни, які посилили оборону України, запевнили: кордон укріплений надійно, а вони готові до будь-яких сценаріїв.
«Підрозділ новостворений, забезпечений виключно новітніми зразками озброєння та техніки. Весь особовий склад заряджений, мотивований. Усі готові до виконання поставлених бойових завдань», – наголосив командир підрозділу Туман.