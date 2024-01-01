На Волинь суне африканська спека
Сьогодні, 15:15
Упродовж найближчого тижня на Волині пануватиме суха спекотна погода. Температурний стовпчик може сягати позначки у 34 градуси.
Про це у телеграмі повідомив Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Ввечері сьогодні, 8 липня, територію області перетинатиме холодний фронт з хвилями, у зв’язку з чим пройдуть короткочасні дощ, грозами, місцями град і шквалисте посилення вітру до 15-20 м/с.
Температура вночі 13-18° , вдень 24-29°.
Надалі антициклон на північному сході у поєднанні з жарким африканським повітрям, зумовить відновлення сухої спекотної погоди. Лише 12-13 липня місцями ймовірні невеликі дощі.
Температура вночі буде 18-23°, вдень сягатиме 29-34°.
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Про це у телеграмі повідомив Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Ввечері сьогодні, 8 липня, територію області перетинатиме холодний фронт з хвилями, у зв’язку з чим пройдуть короткочасні дощ, грозами, місцями град і шквалисте посилення вітру до 15-20 м/с.
Температура вночі 13-18° , вдень 24-29°.
Надалі антициклон на північному сході у поєднанні з жарким африканським повітрям, зумовить відновлення сухої спекотної погоди. Лише 12-13 липня місцями ймовірні невеликі дощі.
Температура вночі буде 18-23°, вдень сягатиме 29-34°.
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