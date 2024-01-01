На Волинь суне африканська спека

пануватиме суха спекотна погода. Температурний стовпчик може сягати позначки у 34 градуси.



Про це у телеграмі повідомив Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Ввечері сьогодні, 8 липня, територію області перетинатиме холодний фронт з хвилями, у зв’язку з чим пройдуть короткочасні дощ, грозами, місцями град і шквалисте посилення вітру до 15-20 м/с.



Температура вночі 13-18° , вдень 24-29°.



Надалі антициклон на північному сході у поєднанні з жарким африканським повітрям, зумовить відновлення сухої спекотної погоди. Лише 12-13 липня місцями ймовірні невеликі дощі.



Температура вночі буде 18-23°, вдень сягатиме 29-34°.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Упродовж найближчого тижня на Волині. Температурний стовпчик може сягати позначки у 34 градуси.Про це у телеграмі повідомив Волинський обласний центр з гідрометеорології.Ввечері сьогодні, 8 липня, територію області перетинатиме холодний фронт з хвилями, у зв’язку з чим пройдуть короткочасні дощ, грозами, місцями град і шквалисте посилення вітру до 15-20 м/с.Температура вночі 13-18° , вдень 24-29°.Надалі антициклон на північному сході у поєднанні з жарким африканським повітрям, зумовить відновлення сухої спекотної погоди. Лише 12-13 липня місцями ймовірні невеликі дощі.Температура вночі буде 18-23°, вдень сягатиме 29-34°.

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