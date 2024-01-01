Сьогоднішня ракетна атака: кількість загиблих і поранених стрімко зростає
Сьогодні, 15:50
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко опублікував інформацію щодо наслідків обстрілів рф станом на 15:00 сьогодні, 8 липня.
Про це він написав у телеграмі.
росія пошкодила понад 50 цивільних об'єктів, серед них житлові будинки, бізнес-центр та два медзаклади.
Загинуло 28 осіб:
11 - на Дніпропетровщині
17 - у Києві
Поранено 112 осіб:
62 - на Дніпропетровщині
48 - у столиці
2 - у Київській області.
Аварійно-рятувальні роботи на місцях найбільших ударів тривають. Працюють рятувальники, поліцейські, комунальники.
«Окрема вдячність усім небайдужим людям, які кинулися на допомогу. Єдність робить нас сильнішими», - зазначив міністр.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про 21 загиблого та 68 поранених.
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Про це він написав у телеграмі.
росія пошкодила понад 50 цивільних об'єктів, серед них житлові будинки, бізнес-центр та два медзаклади.
Загинуло 28 осіб:
11 - на Дніпропетровщині
17 - у Києві
Поранено 112 осіб:
62 - на Дніпропетровщині
48 - у столиці
2 - у Київській області.
Аварійно-рятувальні роботи на місцях найбільших ударів тривають. Працюють рятувальники, поліцейські, комунальники.
«Окрема вдячність усім небайдужим людям, які кинулися на допомогу. Єдність робить нас сильнішими», - зазначив міністр.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про 21 загиблого та 68 поранених.
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