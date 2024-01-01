Сьогоднішня ракетна атака: кількість загиблих і поранених стрімко зростає

Міністр внутрішніх справ Україниопублікував інформацію щодостаном на 15:00 сьогодні, 8 липня.Про це він написав у телеграмі.росія пошкодила понад 50 цивільних об'єктів, серед них житлові будинки, бізнес-центр та два медзаклади.Загинуло 28 осіб:11 - на Дніпропетровщині17 - у КиєвіПоранено 112 осіб:62 - на Дніпропетровщині48 - у столиці2 - у Київській області.Аварійно-рятувальні роботи на місцях найбільших ударів тривають. Працюють рятувальники, поліцейські, комунальники.«Окрема вдячність усім небайдужим людям, які кинулися на допомогу. Єдність робить нас сильнішими», - зазначив міністр.Нагадаємо, раніше повідомлялося про