росія незаконно засудила близько 100 військовополонених бійців «Азову»

росія незаконно засудила близько 100 військовополонених бійців «Азову»
Наразі відомо, що росія незаконно засудила близько 100 полонених військовослужбовців бригади «Азов».

Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна заявила Євгенія Синельник, представниця Асоціації сімей захисників Азовсталі, повідомляє в телеграмі Media Center Ukraine.

«Ми знаємо про такий факт як засудження військовополонених, що є порушенням Женевських конвенцій. Зараз це близько 100 відомих, йдеться про факти, які сама родина може побачити в жахливих пабліках, де викладають не тільки живих, але й полеглих наших оборонців. Тому це близько 100 тільки представників Азову», – зазначила Євгенія Синельник.


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Теги: полонені, росія
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