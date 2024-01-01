росія незаконно засудила близько 100 військовополонених бійців «Азову»
Сьогодні, 16:30
Наразі відомо, що росія незаконно засудила близько 100 полонених військовослужбовців бригади «Азов».
Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна заявила Євгенія Синельник, представниця Асоціації сімей захисників Азовсталі, повідомляє в телеграмі Media Center Ukraine.
«Ми знаємо про такий факт як засудження військовополонених, що є порушенням Женевських конвенцій. Зараз це близько 100 відомих, йдеться про факти, які сама родина може побачити в жахливих пабліках, де викладають не тільки живих, але й полеглих наших оборонців. Тому це близько 100 тільки представників Азову», – зазначила Євгенія Синельник.
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Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна заявила Євгенія Синельник, представниця Асоціації сімей захисників Азовсталі, повідомляє в телеграмі Media Center Ukraine.
«Ми знаємо про такий факт як засудження військовополонених, що є порушенням Женевських конвенцій. Зараз це близько 100 відомих, йдеться про факти, які сама родина може побачити в жахливих пабліках, де викладають не тільки живих, але й полеглих наших оборонців. Тому це близько 100 тільки представників Азову», – зазначила Євгенія Синельник.
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