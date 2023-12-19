Заступниця глави громади на Волині подала у відставку

Шацького селищного голови Ольга Сахарук вирішила звільнитися і написала відповідну заяву.



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Секретар селищної ради Богдан Тимошук підтвердив, що чиновниця подала у відставку.



За його словами, заступниця Шацького селищного голови Ольга Сахарук вже написала заяву на звільнення і піде з посади в кінці липня або на початку серпня.



«Але попросила у голів фракції можливості довести до кінця деякі проєкти. Піде з посади десь в кінці липня чи на початку серпня» – розповів секретар ради.



Раніше з посади пішов керуючий справами Олександр Бебко.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Заступницявирішила звільнитися і написала відповідну заяву.Про це пише Район. Шацьк Секретар селищної радик підтвердив, що чиновниця подала у відставку.За його словами, заступниця Шацького селищного голови Ольга Сахарук вже написала заяву на звільнення і піде з посади в кінці липня або на початку серпня.«Але попросила у голів фракції можливості довести до кінця деякі проєкти. Піде з посади десь в кінці липня чи на початку серпня» – розповів секретар ради.Раніше з посади пішов керуючий справами

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