Лучан попередили про зниження тиску у водопроводі





Про це у фейсбуці повідомляє КП «Луцькводоканал».



На комунальному підприємстві попередили, що в ніч із 9 на 10 липня із 23:30 до 06:00 впродовж ночі буде понижений тиск у водопровідній мережі.



Мова йде про мікрорайони Луцька, розташовані на правому березі річки Стир – Привокзальний, Завокзальний, Вишків, Дубнівська і прилеглі вулиці, центральна частина міста. Також мова йде про село Підгайці.



Причина – роботи із заміни обладнання.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На правобережній частині Луцька вночі завтра буде понижений тиск у водопровідній мережі.Про це у фейсбуці повідомляє КП «Луцькводоканал».На комунальному підприємстві попередили, що в ніч із 9 на 10 липня із 23:30 до 06:00 впродовж ночі буде понижений тиск у водопровідній мережі.Мова йде про мікрорайони Луцька, розташовані на правому березі річки Стир – Привокзальний, Завокзальний, Вишків, Дубнівська і прилеглі вулиці, центральна частина міста. Також мова йде про село Підгайці.Причина –

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