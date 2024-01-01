Лучан попередили про зниження тиску у водопроводі

Лучан попередили про зниження тиску у водопроводі
На правобережній частині Луцька вночі завтра буде понижений тиск у водопровідній мережі.

Про це у фейсбуці повідомляє КП «Луцькводоканал».

На комунальному підприємстві попередили, що в ніч із 9 на 10 липня із 23:30 до 06:00 впродовж ночі буде понижений тиск у водопровідній мережі.

Мова йде про мікрорайони Луцька, розташовані на правому березі річки Стир – Привокзальний, Завокзальний, Вишків, Дубнівська і прилеглі вулиці, центральна частина міста. Також мова йде про село Підгайці.

Причина – роботи із заміни обладнання.

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Теги: вода, Волинь
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