Лучан попередили про зниження тиску у водопроводі
Сьогодні, 17:32
На правобережній частині Луцька вночі завтра буде понижений тиск у водопровідній мережі.
Про це у фейсбуці повідомляє КП «Луцькводоканал».
На комунальному підприємстві попередили, що в ніч із 9 на 10 липня із 23:30 до 06:00 впродовж ночі буде понижений тиск у водопровідній мережі.
Мова йде про мікрорайони Луцька, розташовані на правому березі річки Стир – Привокзальний, Завокзальний, Вишків, Дубнівська і прилеглі вулиці, центральна частина міста. Також мова йде про село Підгайці.
Причина – роботи із заміни обладнання.
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Про це у фейсбуці повідомляє КП «Луцькводоканал».
На комунальному підприємстві попередили, що в ніч із 9 на 10 липня із 23:30 до 06:00 впродовж ночі буде понижений тиск у водопровідній мережі.
Мова йде про мікрорайони Луцька, розташовані на правому березі річки Стир – Привокзальний, Завокзальний, Вишків, Дубнівська і прилеглі вулиці, центральна частина міста. Також мова йде про село Підгайці.
Причина – роботи із заміни обладнання.
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