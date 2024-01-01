На Волині зникла дитина: поліція просить про допомогу
Сьогодні, 18:15
Волинські поліцейські розшукують 15-річну дівчинку, яка зникла у селищі Благодатне.
Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.
Сьогодні, 8 липня, до поліції надійшло повідомлення про те, що 7 липня о 17:00 пішла з дому гуляти та не повернулась неповнолітня Ящук Валерія Андріївна, 11 січня 2009 року народження, жителька селища Благодатне.
Її прикмети: високого зросту, худорлявої тілобудови, волосся світле, кучеряве.
Була одягнута: в чорну спідницю та синю футболку.
«Звертаємося до громадян, яким відома інформація про зниклу дівчину, повідомити відділення поліції № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області за телефонами: (03344) 3-30-59, (068)4787519, (068) 0588333 або 102», - зазначили в поліції.
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Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.
Сьогодні, 8 липня, до поліції надійшло повідомлення про те, що 7 липня о 17:00 пішла з дому гуляти та не повернулась неповнолітня Ящук Валерія Андріївна, 11 січня 2009 року народження, жителька селища Благодатне.
Її прикмети: високого зросту, худорлявої тілобудови, волосся світле, кучеряве.
Була одягнута: в чорну спідницю та синю футболку.
«Звертаємося до громадян, яким відома інформація про зниклу дівчину, повідомити відділення поліції № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області за телефонами: (03344) 3-30-59, (068)4787519, (068) 0588333 або 102», - зазначили в поліції.
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