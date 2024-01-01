На Волині зникла дитина: поліція просить про допомогу

На Волині зникла дитина: поліція просить про допомогу
Волинські поліцейські розшукують 15-річну дівчинку, яка зникла у селищі Благодатне.

Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.

Сьогодні, 8 липня, до поліції надійшло повідомлення про те, що 7 липня о 17:00 пішла з дому гуляти та не повернулась неповнолітня Ящук Валерія Андріївна, 11 січня 2009 року народження, жителька селища Благодатне.

Її прикмети: високого зросту, худорлявої тілобудови, волосся світле, кучеряве.

Була одягнута: в чорну спідницю та синю футболку.

«Звертаємося до громадян, яким відома інформація про зниклу дівчину, повідомити відділення поліції № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області за телефонами: (03344) 3-30-59, (068)4787519, (068) 0588333 або 102», - зазначили в поліції.

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Теги: розшук, Волинь
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