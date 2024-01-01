Недбалість бухгалтерки коштувала міськраді на Волині 150 тисяч

Недбалість бухгалтерки коштувала міськраді на Волині 150 тисяч
Бухгалтерка міської ради на Волині постане перед судом через службову недбалість.

Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.

Прокурори Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення бухгалтером одного з відділів Ківерцівської міської ради службової недбалості (ч.1 ст. 367 КК України).

За даними слідства, у вересні 2022 року між відділом міської ради та суб’єктом господарювання було укладено договір про закупівлю послуг з організації харчування дітей пільгових категорій, вихованців дошкільного підрозділу НВК та закладів дошкільної освіти.

Бухгалтер же не здійснила розрахунків оплати за комунальні послуги, спожиті товариством у процесі надання цих послуг, який був необхідний для відшкодування відділу міської ради їхньої вартості.

Через неналежне виконання нею своїх обов’язків міська рада понесла зайві витрати на суму понад 150 тисяч гривень.

Під час досудового розслідування обвинувачена, яка щиро розкаялася в скоєному, відшкодувала усю суму завданих збитків.

Досудове розслідування: відділ поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП в області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: суд, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські патрульні вполювали 8 п’яних «шумахерів»
Сьогодні, 19:00
Недбалість бухгалтерки коштувала міськраді на Волині 150 тисяч
Сьогодні, 18:37
На Волині зникла дитина: поліція просить про допомогу
Сьогодні, 18:15
Аварія на Волині: із деформованого авто людей звільняли рятувальники
Сьогодні, 17:54
Лучан попередили про зниження тиску у водопроводі
Сьогодні, 17:32
Схожі новини
У Луцьку судили солдата, який втік із військової частини У Луцьку судили солдата, який втік із військової частини
04 липень, 15:38
Суд запроторив за ґрати волинянина, який застрелив чоловіка і здався поліції Суд запроторив за ґрати волинянина, який застрелив чоловіка і здався поліції
27 червень, 16:21
На Волині неповнолітнього мотоцикліста оштрафували за скоєну аварію На Волині неповнолітнього мотоцикліста оштрафували за скоєну аварію
25 червень, 17:14
Незаконно видобули піску на понад 1,2 мільйона: на Волині судитимуть членів організованої групи Незаконно видобули піску на понад 1,2 мільйона: на Волині судитимуть членів організованої групи
25 червень, 13:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські патрульні вполювали 8 п’яних «шумахерів»
Сьогодні, 19:00
 0
Недбалість бухгалтерки коштувала міськраді на Волині 150 тисяч
Сьогодні, 18:37
 0
На Волині зникла дитина: поліція просить про допомогу
Сьогодні, 18:15
 0
Аварія на Волині: із деформованого авто людей звільняли рятувальники
Сьогодні, 17:54
 0
Лучан попередили про зниження тиску у водопроводі
Сьогодні, 17:32
 0
Медіа
відео
1/8