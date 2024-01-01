Недбалість бухгалтерки коштувала міськраді на Волині 150 тисяч

Бухгалтерка міської ради на Волині постане перед судомПро це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.Прокурори Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення бухгалтером одного з відділів Ківерцівської міської ради службової недбалості (ч.1 ст. 367 КК України).За даними слідства, у вересні 2022 року між відділом міської ради та суб’єктом господарювання було укладено договір про закупівлю послуг з організації харчування дітей пільгових категорій, вихованців дошкільного підрозділу НВК та закладів дошкільної освіти.Бухгалтер же не здійснила розрахунків оплати за комунальні послуги, спожиті товариством у процесі надання цих послуг, який був необхідний для відшкодування відділу міської ради їхньої вартості.Через неналежне виконання нею своїх обов’язків міська рада понесла зайві витрати на суму понад 150 тисяч гривень.Під час досудового розслідування обвинувачена, яка щиро розкаялася в скоєному, відшкодувала усю суму завданих збитків.Досудове розслідування: відділ поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП в області.