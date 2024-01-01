Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 липня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 липня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 9 липня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Луцьк

Мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 26-28°.

Область

Мінлива хмарність. Вночі місцями короткочасний дощ, подекуди гроза, вдень без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 24-29°.

Температура води в річці Стир та в озері Світязь 23°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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