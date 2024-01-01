Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 липня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Луцьк



Мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 26-28°.



Область



Мінлива хмарність. Вночі місцями короткочасний дощ, подекуди гроза, вдень без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 24-29°.



Температура води в річці Стир та в озері Світязь 23°.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 9 липня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 26-28°.Мінлива хмарність. Вночі місцями короткочасний дощ, подекуди гроза, вдень без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 24-29°.

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