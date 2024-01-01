Аварія на Волині: із деформованого авто людей звільняли рятувальники
Сьогодні, 17:54
У дорожньо-транспортній пригоді, що трапилася на автодорозі поблизу села Гішин на Ковельщині, постраждали двоє людей.
Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.
Сьогодні, 8 липня, о 14:39 на лінію 101 надійшло повідомлення про автопригоду, що трапилася на автодорозі поблизу села Гішин на Ковельщині — у кювет злетів легковий автомобіль; водій та пасажир були заблоковані в деформованій автівці.
До місця події спрямували рятувальників 4 ДПРЧ з Ковеля. Ще до їх прибуття очевидці визволили з салону обох чоловіків. Разом із рятувальниками, поліцейськими і медиками доправили їх до карети невідкладної медичної допомоги для подальшої госпіталізації.
Відомо, що обоє потерпілих — мешканці села Карпилівка Камінь-Каширського району.
Щоб запобігти займанню, рятувальники від'єднали акумуляторну батарею пошкодженого автомобіля.
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Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.
Сьогодні, 8 липня, о 14:39 на лінію 101 надійшло повідомлення про автопригоду, що трапилася на автодорозі поблизу села Гішин на Ковельщині — у кювет злетів легковий автомобіль; водій та пасажир були заблоковані в деформованій автівці.
До місця події спрямували рятувальників 4 ДПРЧ з Ковеля. Ще до їх прибуття очевидці визволили з салону обох чоловіків. Разом із рятувальниками, поліцейськими і медиками доправили їх до карети невідкладної медичної допомоги для подальшої госпіталізації.
Відомо, що обоє потерпілих — мешканці села Карпилівка Камінь-Каширського району.
Щоб запобігти займанню, рятувальники від'єднали акумуляторну батарею пошкодженого автомобіля.
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