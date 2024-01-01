На Волині - дві аварії за участю мотоциклістів, є постраждалі
Сьогодні, 15:19
На Волині протягом минулої доби сталися дві ДТП за участі мотоциклістів, в яких постраждали двоє людей.
Автопригоди трапилися у Луцькому та Камінь-Каширському районах. Один із водіїв мототранспорту перебувавав за кермом у стані алкогольного сп’яніння, повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.
Учора, 30 червня, близько 20:00 на автодорозі між селом Дубище та містом Рожище 46-річний житель району, керуючи мотоциклом «ІЖ», втратив орієнтир та зіткнувся із парканом. Внаслідок автопригоди чоловік отримав тілесні ушкодження. Встановлено, що водій керував мототранспортом у стані алкогольного сп’яніння.
За цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань заст. 286-1 Кримінального кодексу України.
Цього ж дня у селі Деревок, що у Камінь-Каширському районі, травмувався 19-річний місцевий житель, який пересувався на мотоциклі як пасажир. Його із тілесними ушкодженнями доставили до лікарні. За цим фактом триває перевірка та встановлюються усі обставини пригоди.
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Автопригоди трапилися у Луцькому та Камінь-Каширському районах. Один із водіїв мототранспорту перебувавав за кермом у стані алкогольного сп’яніння, повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.
Учора, 30 червня, близько 20:00 на автодорозі між селом Дубище та містом Рожище 46-річний житель району, керуючи мотоциклом «ІЖ», втратив орієнтир та зіткнувся із парканом. Внаслідок автопригоди чоловік отримав тілесні ушкодження. Встановлено, що водій керував мототранспортом у стані алкогольного сп’яніння.
За цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань заст. 286-1 Кримінального кодексу України.
Цього ж дня у селі Деревок, що у Камінь-Каширському районі, травмувався 19-річний місцевий житель, який пересувався на мотоциклі як пасажир. Його із тілесними ушкодженнями доставили до лікарні. За цим фактом триває перевірка та встановлюються усі обставини пригоди.
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