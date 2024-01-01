На Волинь сунуть грози, шквали і град

попередження про небезпечні метеорологічні явища.



Про це йдеться у повідомленні на телеграмканалі центру.



За даними синоптиків, по області та в Луцьку 2 липня очікуються грози.



Вночі значний дощ, вдень місцями шквали 15-20 м/с, подекуди град.



«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікувавПро це йдеться у повідомленні на телеграмканалі центру.За даними синоптиків, по області та в Луцьку 2 липня очікуються грози.Вночі значний дощ, вдень місцями шквали 15-20 м/с, подекуди град.«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

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