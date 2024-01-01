На Волинь сунуть грози, шквали і град
Сьогодні, 14:45
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища.
Про це йдеться у повідомленні на телеграмканалі центру.
За даними синоптиків, по області та в Луцьку 2 липня очікуються грози.
Вночі значний дощ, вдень місцями шквали 15-20 м/с, подекуди град.
«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
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Про це йдеться у повідомленні на телеграмканалі центру.
За даними синоптиків, по області та в Луцьку 2 липня очікуються грози.
Вночі значний дощ, вдень місцями шквали 15-20 м/с, подекуди град.
«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
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