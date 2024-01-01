Жовтий рівень небезпечності: волинян попередили про сьогоднішню грозу

Жовтий рівень небезпечності: волинян попередили про сьогоднішню грозу
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища.

Про це йдеться у повідомленні в телеграмканалі центру.

За даними синоптиків, сьогодні, 1 липня, в Луцьку та по області очікується гроза, вдень значний дощ.

По області місцями шквали 15-20 м/с, подекуди град.

«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - йдеться у повідомленні Волинського обласного гідрометцентру.

Жовтий рівень небезпечності: волинян попередили про сьогоднішню грозу

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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