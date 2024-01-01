Жовтий рівень небезпечності: волинян попередили про сьогоднішню грозу





Про це йдеться у повідомленні в телеграмканалі центру.



За даними синоптиків, сьогодні, 1 липня, в Луцьку та по області очікується гроза, вдень значний дощ.



По області місцями шквали 15-20 м/с, подекуди град.



«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - йдеться у повідомленні Волинського обласного гідрометцентру.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища.Про це йдеться у повідомленні в телеграмканалі центру.За даними синоптиків, сьогодні, 1 липня, в Луцьку та по області очікується гроза, вдень значний дощ.По області місцями шквали 15-20 м/с, подекуди град.«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - йдеться у повідомленні Волинського обласного гідрометцентру.

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