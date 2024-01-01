На Волині попрощалися з Героєм Богданом Чубою

Чуба Богдан Миколайович.



Про це



Народився Богдан Чуба 12 березня 1997 року. Навчався у першій міській школі. Попри молодий вік відважний воїн мав чималий бойовий досвід: брав участь в АТО, з перших днів повномасштабного вторгнення, у складі однієї із штурмових бригад, захищав Україну на Запорізькому напрямку.



Після численних поранень і бойових травм було тривале лікування та період реабілітації. Однак відновити втрачене в боях здоров’я воїну не вдалося, тому Богдан у зону бойових дій не повернувся, а залишився служити в роті охорони при одному з обласних ТЦК та СП.



Проте серце воїна-захисника і палкого патріота зупинилося 27 червня 2024 року.



Прощання з Героєм було велелюдним – скорботний кортеж зустрічали ківерчани, схиливши голови та вклякнувши на колінах. Траурна процесія з тілом покійного прослідувала вулицями міста до рідної домівки. Прощалися з воїном, умиваючись гіркими сльозами, рідні, друзі, побратими. Вшанували пам’ять Героя очільники громади, вдячні земляки.



Відспівали воїна у соборі Покрови Пресвятої Богородиці міста Ківерці. Чин поховання здійснив настоятель храму протоієрей Іван Семенюк.



Поховали Чубу Богдана Миколайовича на Алеї слави, на міському цвинтарі. Військові почесної варти тричі відсалютували Герою, шануючи його ратний подвиг.



Овдовіла молода дружина, осиротів синочок, безутішними залишилися батьки. Пам’ять про воїна-захисника житиме вічно у серцях вдячних земляків! Герої не вмирають!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчора, 30 червня, Ківерці знову в жалобі – «На щиті» назавжди додому повернувсяПро це повідомили у громаді.Народився Богдан Чуба 12 березня 1997 року. Навчався у першій міській школі. Попри молодий вік відважний воїн мав чималий бойовий досвід: брав участь в АТО, з перших днів повномасштабного вторгнення, у складі однієї із штурмових бригад, захищав Україну на Запорізькому напрямку.Після численних поранень і бойових травм було тривале лікування та період реабілітації. Однак відновити втрачене в боях здоров’я воїну не вдалося, тому Богдан у зону бойових дій не повернувся, а залишився служити в роті охорони при одному з обласних ТЦК та СП.Проте серце воїна-захисника і палкого патріота зупинилося 27 червня 2024 року.Прощання з Героєм було велелюдним – скорботний кортеж зустрічали ківерчани, схиливши голови та вклякнувши на колінах. Траурна процесія з тілом покійного прослідувала вулицями міста до рідної домівки. Прощалися з воїном, умиваючись гіркими сльозами, рідні, друзі, побратими. Вшанували пам’ять Героя очільники громади, вдячні земляки.Відспівали воїна у соборі Покрови Пресвятої Богородиці міста Ківерці. Чин поховання здійснив настоятель храму протоієрей Іван Семенюк.Поховали Чубу Богдана Миколайовича на Алеї слави, на міському цвинтарі. Військові почесної варти тричі відсалютували Герою, шануючи його ратний подвиг.Овдовіла молода дружина, осиротів синочок, безутішними залишилися батьки. Пам’ять про воїна-захисника житиме вічно у серцях вдячних земляків! Герої не вмирають!

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