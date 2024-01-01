Яка ситуація на Волинському напрямку та усій лінії фронту станом на ранок 1 липня

На Харківському напрямку протягом тижня росія здійснила 69 атак у районі населених пунктів Глибоке, Липці та Вовчанськ Харківської області. Сили оборони змогли зупинити наступ на цьому напрямку.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.На Куп'янському напрямку росіяни наступали в районі населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Піщане, Берестове, Степова Новоселівка Харківської області, Стельмахівка, Андріївка Луганської області. Захисники відбили 69 атак."На Лиманському напрямку українські воїни протягом минулого тижня відбили 99 російських атак у районах населених пунктів Дружелюбівка Харківської області, Греківка, Серебрянське лісництво Луганської області, Терни, Торське Донецької області", – сказав він.На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 77 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Верхньокам'янське, Виїмка, Спірне, Роздолівка – Донецької.На Краматорському напрямку оборонці відбили 62 атаки в районах населених пунктів Григорівка, Калинівка, Новий, Іванівське, Кліщіївка, Богданівка, Андріївка Донецької області.На Торецькому напрямку ворог здійснив 114 атак у районах населених пунктів Шуми, Нью-Йорк і Торецьк. Атаки були без успіху.На Покровському захисники відбили 320 атак окупантів у районі населених пунктів Калинове, Євгенівка, Новопокровське, Новоолександрівка, Сокіл, Уманське та інших.На Курахівському напрямку оборонці продовжують стримувати ворога в районі населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Побєда, Парасковіївка, Костянтинівка. Ворог 91 раз намагався прорвати оборону.На Времівському захисники відбили атаки в районі населених пунктів Урожайне, Водяне і Старомайорське.На Оріхівському ворог 28 разів атакував позиції в районі Роботиного та Малої Токмачки."На Придніпровському напрямку російські окупанти не відмовляються від наміру витіснити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулого тижня російські загарбники здійснили 43 атаки на позиції українських військ у районі населеного пункту Кринки Херсонської області. У прикордонних областях поблизу Чернігівської та Сумської областей противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФії, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону України. Ворог активно застосовує безпілотники для уточнення положення наших військ і вогневого ураження виявлених об'єктів", – сказав речник.За тиждень на всіх напрямках відбулося понад 1000 бойових зіткнень. Росія завдала 19 ракетних ударів із застосуванням 28 ракет, 417 авіаударів (зокрема 668 КАБів), понад 26 700 обстрілів, зокрема 759 – із реактивних систем залпового вогню.Тижнем раніше кількість бойових зіткнень була приблизно такою самою. Однак цього тижня значно зросла кількість авіаударів та обстрілів.