СБУ затримала провокаторів у Києві, які хотіли захопити будівлю Верховної Ради





Про це



Служба безпеки викрила групу громадських «активістів», які готували низку провокацій у Києві 30 червня цього року.



За даними слідства, групу очолював співзасновник громадської організації, яка ще з 2015 року відома своїми антиукраїнськими акціями.



Під виглядом проведення так званого «віче» зловмисники планували оголосити про «усунення від влади» чинного військово-політичного керівництва України.

Потім вони сподівалися захопити будівлю Верховної Ради України та заблокувати її роботу.

Щоб зібрати людей, організатори мали влаштувати в центрі столиці нібито мирне зібрання. Але більшість учасників заходу хотіли використати «втемну» – не розкриваючи їм справжні наміри щодо провокацій.



Інформацію про «заворушення» в Києві зловмисники планували поширювати через вітчизняні та іноземні інформресурси. Таким чином сподівалися розхитати суспільно-політичну ситуацію всередині нашої держави, що зіграло б на користь рф.



Щоб реалізувати злочинний задум, головний організатор залучив декількох спільників – представників громадських організацій з Києва, Дніпра та інших регіонів.



Для конспірації вони комунікували між собою в різних месенджерах, а якщо зустрічалися, то невеликими групами по три особи.



Служба безпеки завчасно викрила протиправні наміри фігурантів, задокументувала їхню підривну діяльність і затримала організаторів.



Під час обшуків у помешканнях провокаторів виявлено:



▪ зброю та боєприпаси;



▪ мобільні телефони, комп’ютерну техніку та чорнові записи із доказами злочинних дій.



Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за чч. 1, 2, 3 ст. 109 Кримінального кодексу України (дії та заклики до дій, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).



Затриманим обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.



Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! СБУ затримала провокаторів, які готували заворушення у Києві після Дня Конституції.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.Служба безпеки викрила групу громадських «активістів», які готували низку провокацій у Києві 30 червня цього року.За даними слідства, групу очолював співзасновник громадської організації, яка ще з 2015 року відома своїми антиукраїнськими акціями.Під виглядом проведення так званого «віче» зловмисники планували оголосити про «усунення від влади» чинного військово-політичного керівництва України.Потім вони сподівалися захопити будівлю Верховної Ради України та заблокувати її роботу.Щоб зібрати людей, організатори мали влаштувати в центрі столиці нібито мирне зібрання. Але більшість учасників заходу хотіли використати «втемну» – не розкриваючи їм справжні наміри щодо провокацій.Інформацію про «заворушення» в Києві зловмисники планували поширювати через вітчизняні та іноземні інформресурси. Таким чином сподівалися розхитати суспільно-політичну ситуацію всередині нашої держави, що зіграло б на користь рф.Щоб реалізувати злочинний задум, головний організатор залучив декількох спільників – представників громадських організацій з Києва, Дніпра та інших регіонів.Для конспірації вони комунікували між собою в різних месенджерах, а якщо зустрічалися, то невеликими групами по три особи.Служба безпеки завчасно викрила протиправні наміри фігурантів, задокументувала їхню підривну діяльність і затримала організаторів.▪ зброю та боєприпаси;▪ мобільні телефони, комп’ютерну техніку та чорнові записи із доказами злочинних дій.Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за чч. 1, 2, 3 ст. 109 Кримінального кодексу України (дії та заклики до дій, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).Затриманим обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

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