Де сьогодні у Луцьку та на Волині не буде світла. ГРАФІК. ОНОВЛЕНО

Де сьогодні у Луцьку та на Волині не буде світла. ГРАФІК. ОНОВЛЕНО
В понеділок, 1 липня, у Волинській області діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії.

Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ «Волиньобленерго».

НЕК «Укренерго» встановило обмеження споживання електричної енергії на території області з 00:00 до 24:00.

У разі невиконання зниження доведених обсягів споживання, НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень.

Загальну тривалість відключень кожної черги можна побачити в останній колонці інтерактивного графіку. Початок застосувань ГПВ –16.05.2024.

У разі відміни НЕК «Укренерго» обмежень у певні години протягом дня, загальний час коригується з урахуванням фактичного часу відключення черг та відображається у графіку на наступний день.

ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕННЯ СВІТЛА У ЛУЦЬКУ ТА НА ВОЛИНІ НА 1 липня.
Де сьогодні у Луцьку та на Волині не буде світла. ГРАФІК. ОНОВЛЕНО

Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».

ОНОВЛЕНО СТАНОМ НА 10.37

НЕК «Укренерго» зменшило обсяги обмеження споживання електричної енергії.

Скасовано відключення згідно графіку на 1 липня:

• 2-га черга: з 09:00 до 11:00;

• 3-тя черга: з 15:00 до 16:00;

• 4-та черга: з 11:00 до 15:00.

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Теги: Світло, відключення, Волинь
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