Тяжка праця, але заробити можна: на Волині триває сезон збору чорниці





Про це розповів Іван Наумюк.



З його слів, Маневицьке лісове господарство має площу понад 52 тисячі гектарів, з них вкрито ягідниками приблизно 15%. Через несприятливі погодні умови навесні частина площ ягідників зазнала пошкодження під час цвітіння. Збір врожаю розпочався раніше, ніж торік.



Жанна Ковальчук разом з кумою Тамарою збирають чорниці для власних потреб. Йдуть до лісу жінки о 9:00 і працюють до 16:00. Кажуть, що цього сезону ягід менше, ніж торік. Жанна говорить, що за день збирає 12 літрів чорниці.



"Минулого року заготівельники приймали чорницю по 20-25 гривень за кілограм, цього року ціна зросла до 75 гривень за кілограм, але ягід менше", — каже Жанна Ковальчук.



Хорошим бонусом до пенсії називає сезон збору чорниці, жителька села Тростянець Віра Матіюк. Ягоди вона продає по 80-90 гривень за літр. За день каже, що збирає шість літрів і додатково має 400-500 гривень.



"Грабачками важче брати, руками візьмеш, піднімеш корчик забрав, забрав і все. Спина болить, а комарів, бризкаємося, таблетку мусиш випити від спини. Тяжка праця, але заробити можна", — каже жінка.



Про шкоду, яку зазнає ягідник від збирання гребінками, людей інформують, каже начальник відділу охорони та захисту лісу Маневицького лісового господарства Іван Наумюк.



"Загальних рекомендацій на рахунок застосування гребінок немає як таких. При використанні гребінок частково пошкоджується ягідник, можливо, на наступний рік він так не буде плодоносити, але з часом він відновлюється. Наразі за гребінки ми попереджаємо людей", — каже Іван Наумюк.



Зібране, продають заготівельникам. Раніше, каже підприємиця Наталія Ясюк, купувала у людей до 10 тонн чорниць за сезон. Зараз ситуація змінилася.



"Цього року сезон збору ягід буде коротший, бо люди на половину менше несуть. Ягід немає, причина в тому, що несприятливі погодні умови були, в нас тут болота і були приморозки. Вдень можу заготовити пів тонни приблизно", — говорить жінка.



Зі слів Івана Наумюка, сезон збору чорниць триватиме орієнтовно до кінця липня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині триває сезон збирання чорниць. Літру зібраних ягід продають за 80-90 гривень. Дозвільних документів для цього людям не потрібно, спеціальні талони мають мати лише підприємці, які заготовляють ягоди.Про це розповів Суспільному начальник відділу охорони та захисту лісу Маневицького лісового господарстваЗ його слів, Маневицьке лісове господарство має площу понад 52 тисячі гектарів, з них вкрито ягідниками приблизно 15%. Через несприятливі погодні умови навесні частина площ ягідників зазнала пошкодження під час цвітіння. Збір врожаю розпочався раніше, ніж торік.разом з кумоюзбирають чорниці для власних потреб. Йдуть до лісу жінки о 9:00 і працюють до 16:00. Кажуть, що цього сезону ягід менше, ніж торік. Жанна говорить, що за день збирає 12 літрів чорниці."Минулого року заготівельники приймали чорницю по 20-25 гривень за кілограм, цього року ціна зросла до 75 гривень за кілограм, але ягід менше", — каже Жанна Ковальчук.Хорошим бонусом до пенсії називає сезон збору чорниці, жителька села Тростянець Віра Матіюк. Ягоди вона продає по 80-90 гривень за літр. За день каже, що збирає шість літрів і додатково має 400-500 гривень."Грабачками важче брати, руками візьмеш, піднімеш корчик забрав, забрав і все. Спина болить, а комарів, бризкаємося, таблетку мусиш випити від спини. Тяжка праця, але заробити можна", — каже жінка.Про шкоду, яку зазнає ягідник від збирання гребінками, людей інформують, каже начальник відділу охорони та захисту лісу Маневицького лісового господарства Іван Наумюк."Загальних рекомендацій на рахунок застосування гребінок немає як таких. При використанні гребінок частково пошкоджується ягідник, можливо, на наступний рік він так не буде плодоносити, але з часом він відновлюється. Наразі за гребінки ми попереджаємо людей", — каже Іван Наумюк.Зібране, продають заготівельникам. Раніше, каже підприємиця Наталія Ясюк, купувала у людей до 10 тонн чорниць за сезон. Зараз ситуація змінилася."Цього року сезон збору ягід буде коротший, бо люди на половину менше несуть. Ягід немає, причина в тому, що несприятливі погодні умови були, в нас тут болота і були приморозки. Вдень можу заготовити пів тонни приблизно", — говорить жінка.Зі слів Івана Наумюка, сезон збору чорниць триватиме орієнтовно до кінця липня.

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