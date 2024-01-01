Курс валют на 1 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 1 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 1 липня. Так, порівняно з попереднім банківським днем, п’ятницею, 28 червня, долар та євро дещо впадуть у ціні. Курс польської валюти залишиться незмінним.

Про це повідомили на офіційному сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США – 40,45 (–8 коп.)

Курс євро
1 євро – 43,26 (–9 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий – 10,04 (–0 коп.)

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Теги: Курс валют, Луцьк
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