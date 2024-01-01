Росія знищила 80% українських ТЕС та 40% ГЕС
Сьогодні, 05:14
Внаслідок російських обстрілів енергосистеми було знищено 80% теплової генерації та 40% потужностей гідроелектростанцій.
Про це йдеться у звіті Міжнародного Валютного Фонду, передає ТСН.
"Кілька теплових і гідроелектростанцій повністю зруйновано у Київській, Харківській та Запорізькій областях, інші ТЕС і ГЕС також отримали різного ступеня пошкодження. Всього кількість зруйнованих потужностей оцінено в понад 80% для ТЕС і понад 40% для ГЕС", - йдеться в ньому.
Зазначається, що загалом Україна втратила близько половини своїх генеруючих потужностей.
В МВФ наголосили, що енергетичні компанії будуть покривати отримані внаслідок обстрілів збитки власними коштами, а також за допомогою донорської підтримки.
Нагадаємо, за оцінкою Київської школи економіки, збитки та втрати в енергетиці внаслідок вторгнення рф перевищують 56 млрд доларів.
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Про це йдеться у звіті Міжнародного Валютного Фонду, передає ТСН.
"Кілька теплових і гідроелектростанцій повністю зруйновано у Київській, Харківській та Запорізькій областях, інші ТЕС і ГЕС також отримали різного ступеня пошкодження. Всього кількість зруйнованих потужностей оцінено в понад 80% для ТЕС і понад 40% для ГЕС", - йдеться в ньому.
Зазначається, що загалом Україна втратила близько половини своїх генеруючих потужностей.
В МВФ наголосили, що енергетичні компанії будуть покривати отримані внаслідок обстрілів збитки власними коштами, а також за допомогою донорської підтримки.
Нагадаємо, за оцінкою Київської школи економіки, збитки та втрати в енергетиці внаслідок вторгнення рф перевищують 56 млрд доларів.
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