Що зміниться з 1 липня: тарифи на світло, мобілізація та додаткова сесія НМТ
Сьогодні, 01:30
У липні на українців чекає кілька змін. Військовозобов'язані громадяни повинні будуть оновити дані в ТЦК, а деякі випускники шкіл складуть НМТ на додатковій сесії. Також у другому літньому місяці прийдуть перші комунальні платіжки з новою ціною на світло.
Дізнайтеся, що зміниться в Україні з 1 липня, добірку підготувало УНІАН.
Мобілізація в липні 2024 року
Мобілізація в Україні в липні 2024 року триває відповідно до нового закону. Обмежено придатних до служби більше не буде, а призивати на службу почнуть чоловіків з 25 років.
Оновлення даних у ТЦК - обов'язок усіх громадян, які стоять на обліку. Для цього дається час до 16 липня. Актуалізувати дані можна в застосунку Резерв+, у найближчому центрі надання адміністративних послуг або у військкоматі.
Українці, які стоять на обліку і не оновлять дані, отримають штраф за неявку в ТЦК. Для громадян його розмір становить від 17 000 до 25 500 гривень, для посадових та юридичних осіб - від 34 000 до 59 000 гривень.
Мобілізація жінок з 1 липня залишається добровільною. Однак медики зобов'язані нарівні з чоловіками оновити дані в ТЦК.
Мобілізація студентів з 1 липня проводиться для осіб, які здобувають другу і більше вищу освіту або навчаються заочно. Аспірантів також можуть призвати, якщо вони навчаються на контракті. В інших випадках навчання в університеті дає відстрочку від армії.
Тариф на електроенергію з 1 липня
Тарифи на світло підняли ще в червні, проте саме в липні вперше прийдуть платіжки з оновленою сумою. Для населення встановлено фіксовану ціну на електроенергію 4,32 грн за кВт/год. Тариф для юридичних осіб відрізняється в кожному регіоні.
Субсидії на комунальні послуги буде подовжено автоматично. Розміри обов'язкового платежу для отримувачів субсидії залишаться незмінними, а різницю через підвищення тарифів покриє держава.
Пенсії з 1 липня
У липні не планується індексації виплат для пенсіонерів. Однак буде щомісячний перерахунок пенсій для тих, кому протягом місяця виповниться 70, 75 або 80 років.
Доплата до пенсії за віком становитиме:
300 гривень - для пенсіонерів, яким виповниться 70 років;
456 гривень - для пенсіонерів, яким виповниться 75 років;
570 гривень - для пенсіонерів, яким виповниться 80 років.
Однак якщо розмір пенсії перевищує 10 340 гривень на місяць, то надбавка не призначається.
НМТ 2024 - додаткова сесія
У липні деякі абітурієнти складатимуть НМТ 2024 у додатковій сесії, яка триватиме з 11 по 19 липня. Скласти такий іспит можуть учасники, які пропустили додаткову сесію через поважну причину - повітряну тривогу, технічні проблеми, хворобу тощо.
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Дізнайтеся, що зміниться в Україні з 1 липня, добірку підготувало УНІАН.
Мобілізація в липні 2024 року
Мобілізація в Україні в липні 2024 року триває відповідно до нового закону. Обмежено придатних до служби більше не буде, а призивати на службу почнуть чоловіків з 25 років.
Оновлення даних у ТЦК - обов'язок усіх громадян, які стоять на обліку. Для цього дається час до 16 липня. Актуалізувати дані можна в застосунку Резерв+, у найближчому центрі надання адміністративних послуг або у військкоматі.
Українці, які стоять на обліку і не оновлять дані, отримають штраф за неявку в ТЦК. Для громадян його розмір становить від 17 000 до 25 500 гривень, для посадових та юридичних осіб - від 34 000 до 59 000 гривень.
Мобілізація жінок з 1 липня залишається добровільною. Однак медики зобов'язані нарівні з чоловіками оновити дані в ТЦК.
Мобілізація студентів з 1 липня проводиться для осіб, які здобувають другу і більше вищу освіту або навчаються заочно. Аспірантів також можуть призвати, якщо вони навчаються на контракті. В інших випадках навчання в університеті дає відстрочку від армії.
Тариф на електроенергію з 1 липня
Тарифи на світло підняли ще в червні, проте саме в липні вперше прийдуть платіжки з оновленою сумою. Для населення встановлено фіксовану ціну на електроенергію 4,32 грн за кВт/год. Тариф для юридичних осіб відрізняється в кожному регіоні.
Субсидії на комунальні послуги буде подовжено автоматично. Розміри обов'язкового платежу для отримувачів субсидії залишаться незмінними, а різницю через підвищення тарифів покриє держава.
Пенсії з 1 липня
У липні не планується індексації виплат для пенсіонерів. Однак буде щомісячний перерахунок пенсій для тих, кому протягом місяця виповниться 70, 75 або 80 років.
Доплата до пенсії за віком становитиме:
300 гривень - для пенсіонерів, яким виповниться 70 років;
456 гривень - для пенсіонерів, яким виповниться 75 років;
570 гривень - для пенсіонерів, яким виповниться 80 років.
Однак якщо розмір пенсії перевищує 10 340 гривень на місяць, то надбавка не призначається.
НМТ 2024 - додаткова сесія
У липні деякі абітурієнти складатимуть НМТ 2024 у додатковій сесії, яка триватиме з 11 по 19 липня. Скласти такий іспит можуть учасники, які пропустили додаткову сесію через поважну причину - повітряну тривогу, технічні проблеми, хворобу тощо.
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