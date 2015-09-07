Що зміниться з 1 липня: тарифи на світло, мобілізація та додаткова сесія НМТ





Дізнайтеся, що зміниться в Україні з 1 липня, добірку підготувало



Мобілізація в липні 2024 року



Мобілізація в Україні в липні 2024 року триває відповідно до нового закону. Обмежено придатних до служби більше не буде, а призивати на службу почнуть чоловіків з 25 років.



Оновлення даних у ТЦК - обов'язок усіх громадян, які стоять на обліку. Для цього дається час до 16 липня. Актуалізувати дані можна в застосунку Резерв+, у найближчому центрі надання адміністративних послуг або у військкоматі.



Українці, які стоять на обліку і не оновлять дані, отримають штраф за неявку в ТЦК. Для громадян його розмір становить від 17 000 до 25 500 гривень, для посадових та юридичних осіб - від 34 000 до 59 000 гривень.



Мобілізація жінок з 1 липня залишається добровільною. Однак медики зобов'язані нарівні з чоловіками оновити дані в ТЦК.



Мобілізація студентів з 1 липня проводиться для осіб, які здобувають другу і більше вищу освіту або навчаються заочно. Аспірантів також можуть призвати, якщо вони навчаються на контракті. В інших випадках навчання в університеті дає відстрочку від армії.



Тариф на електроенергію з 1 липня



Тарифи на світло підняли ще в червні, проте саме в липні вперше прийдуть платіжки з оновленою сумою. Для населення встановлено фіксовану ціну на електроенергію 4,32 грн за кВт/год. Тариф для юридичних осіб відрізняється в кожному регіоні.



Субсидії на комунальні послуги буде подовжено автоматично. Розміри обов'язкового платежу для отримувачів субсидії залишаться незмінними, а різницю через підвищення тарифів покриє держава.



Пенсії з 1 липня



У липні не планується індексації виплат для пенсіонерів. Однак буде щомісячний перерахунок пенсій для тих, кому протягом місяця виповниться 70, 75 або 80 років.



Доплата до пенсії за віком становитиме:



300 гривень - для пенсіонерів, яким виповниться 70 років;

456 гривень - для пенсіонерів, яким виповниться 75 років;

570 гривень - для пенсіонерів, яким виповниться 80 років.



Однак якщо розмір пенсії перевищує 10 340 гривень на місяць, то надбавка не призначається.



НМТ 2024 - додаткова сесія



У липні деякі абітурієнти складатимуть НМТ 2024 у додатковій сесії, яка триватиме з 11 по 19 липня. Скласти такий іспит можуть учасники, які пропустили додаткову сесію через поважну причину - повітряну тривогу, технічні проблеми, хворобу тощо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У липні на українців чекає кілька змін. Військовозобов'язані громадяни повинні будуть оновити дані в ТЦК, а деякі випускники шкіл складуть НМТ на додатковій сесії. Також у другому літньому місяці прийдуть перші комунальні платіжки з новою ціною на світло.Дізнайтеся, що зміниться в Україні з 1 липня, добірку підготувало УНІАН. Мобілізація в Україні в липні 2024 року триває відповідно до нового закону. Обмежено придатних до служби більше не буде, а призивати на службу почнуть чоловіків з 25 років.Оновлення даних у ТЦК - обов'язок усіх громадян, які стоять на обліку. Для цього дається час до 16 липня. Актуалізувати дані можна в застосунку Резерв+, у найближчому центрі надання адміністративних послуг або у військкоматі.Українці, які стоять на обліку і не оновлять дані, отримають штраф за неявку в ТЦК. Для громадян його розмір становить від 17 000 до 25 500 гривень, для посадових та юридичних осіб - від 34 000 до 59 000 гривень.Мобілізація жінок з 1 липня залишається добровільною. Однак медики зобов'язані нарівні з чоловіками оновити дані в ТЦК.Мобілізація студентів з 1 липня проводиться для осіб, які здобувають другу і більше вищу освіту або навчаються заочно. Аспірантів також можуть призвати, якщо вони навчаються на контракті. В інших випадках навчання в університеті дає відстрочку від армії.Тарифи на світло підняли ще в червні, проте саме в липні вперше прийдуть платіжки з оновленою сумою. Для населення встановлено фіксовану ціну на електроенергію 4,32 грн за кВт/год. Тариф для юридичних осіб відрізняється в кожному регіоні.Субсидії на комунальні послуги буде подовжено автоматично. Розміри обов'язкового платежу для отримувачів субсидії залишаться незмінними, а різницю через підвищення тарифів покриє держава.У липні не планується індексації виплат для пенсіонерів. Однак буде щомісячний перерахунок пенсій для тих, кому протягом місяця виповниться 70, 75 або 80 років.Доплата до пенсії за віком становитиме:300 гривень - для пенсіонерів, яким виповниться 70 років;456 гривень - для пенсіонерів, яким виповниться 75 років;570 гривень - для пенсіонерів, яким виповниться 80 років.Однак якщо розмір пенсії перевищує 10 340 гривень на місяць, то надбавка не призначається.У липні деякі абітурієнти складатимуть НМТ 2024 у додатковій сесії, яка триватиме з 11 по 19 липня. Скласти такий іспит можуть учасники, які пропустили додаткову сесію через поважну причину - повітряну тривогу, технічні проблеми, хворобу тощо.

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