1 липня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні відзначає день народження Луцький міський голова Ігор Поліщук (на фото).
Окрім того, 1 липня особисте свято у начальника територіального управління державної судової адміністрації у Волинській області Наталії Коцирій, діяча культури, телеведучого, а нині військового Дмитра Ураєва, журналісток Наталки Слюсар та Лесі Верхов'яд, волинського фотографа Миколи Комаровського.
Вітаємо їх, а також іменинників – чоловіків з ім’ям Аркадій, Василь, Дем'ян, Іван, Костянтин, Кузьма, Лев, Олексій.
Бажаємо усім здоров'я, любові й радості від життя.
Із професійним святом вітаємо архітекторів, працівників морського та річкового флоту та тих, хто служить у Військах протиповітряної оборони України. Зичимо вам наснаги та нових численних звершень.
1 липня 1954 року фельдшерсько-акушерська школа була перейменована в Луцьке медичне училище (зараз – Луцький медичний коледж).
У цей день 1968-го почав функціонувати пансіонат «Шацькі озера». Початкова назва – турбаза «Світязь».
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Окрім того, 1 липня особисте свято у начальника територіального управління державної судової адміністрації у Волинській області Наталії Коцирій, діяча культури, телеведучого, а нині військового Дмитра Ураєва, журналісток Наталки Слюсар та Лесі Верхов'яд, волинського фотографа Миколи Комаровського.
Вітаємо їх, а також іменинників – чоловіків з ім’ям Аркадій, Василь, Дем'ян, Іван, Костянтин, Кузьма, Лев, Олексій.
Бажаємо усім здоров'я, любові й радості від життя.
Із професійним святом вітаємо архітекторів, працівників морського та річкового флоту та тих, хто служить у Військах протиповітряної оборони України. Зичимо вам наснаги та нових численних звершень.
1 липня 1954 року фельдшерсько-акушерська школа була перейменована в Луцьке медичне училище (зараз – Луцький медичний коледж).
У цей день 1968-го почав функціонувати пансіонат «Шацькі озера». Початкова назва – турбаза «Світязь».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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