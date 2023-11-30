Був у навушниках: у місті на Волині потяг збив юнака

Був у навушниках: у місті на Волині потяг збив юнака
У Рожищі по вулиці Незалежності машиніст вантажного потяга, сполученням «Ковель-Здолбунів», допустив наїзд на студента-третьокурсника. З місця події його без свідомості доставили у Волинську обласну клінічну лікарню.

Сталаося це близько 15:10 у неділю, 30 червня, передає Район.Рожище.

Наїзд скоєно на студента третього курсу Луцького національного технічного університету, 2004 року народження, жителя міста Рожище. Хлопець переходив залізничні колії в навушниках.

З місця події його доставили у Волинську обласну клінічну лікарню з попереднім діагнозом: політравма, без свідомості.

Вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 276 Кримінального кодексу України.

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Теги: поїзд, НП, рожище
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