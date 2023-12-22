Волинянку Аллу Пушкарчук посмертно нагородили орденом «За мужність»

29-річну журналістку та військовослужбовицю Аллу Пушкарчук із позивним Рута, яка загинула на Донеччині, посмертно нагородили орденом "За мужність" III ступеня.Про це стало відомо з Указу президента від 28 червня, передає Суспільне.В документі зазначено, що орден присвоєно за "значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя та сумлінне виконання професійного обов’язку".Що відомо про загиблу на війні Аллу ПушкарчукАлла Пушкарчук — уродженка села Сокіл у Рожищенській громаді. Волинянка пішла на війну ще у 2014 році, як журналістка та фотографка. Під час повномасштабної війни служила у мінометному розрахунку.Загинула бійчиня на руках у свого чоловіка Максима, який теж служить у війську. Це сталося 25 квітня під час виконання бойового завдання на Донеччині.30 квітня військовослужбовицю Аллу Пушкарчук поховали на місцевому кладовищі в Рожищенській громаді.