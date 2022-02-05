Відпочинок у горах: скільки коштує доїхати з Луцька до Карпат





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Потягом



Подорож потягом з Луцька до Карпат (зокрема до Ужгорода) коштує в середньому 234 гривні за квиток у плацкартному вагоні. Купе обійдеться дорожче, в межах 450-600 гривень в залежності від типу вагону та наявності додаткових послуг, таких як постільна білизна та харчування.



Автобусом



Автобусні квитки з Луцька до Карпат коштують приблизно 300-400 гривень за одне місце. Ціни можуть змінюватись в залежності від перевізника та зручностей, що надаються під час поїздки. Тривалість поїздки автобусом зазвичай становить близько 8-10 годин.



Власним авто



Відстань між Луцьком та популярними курортами в Карпатах, такими як Яремче чи Буковель, становить приблизно 400-500 км. Вартість подорожі на власному авто включає витрати на паливо та можливі дорожні збори. За середньою ціною палива близько 50 гривень за літр, поїздка обійдеться приблизно в 1500-2000 гривень (враховуючи витрату палива 8-10 літрів на 100 км).



Ціни на транспорт можуть варіюватися в залежності від сезону та попиту, тому рекомендується перевіряти актуальні тарифи перед поїздкою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Плануючи подорож з Луцька до чарівних Карпат, важливо ретельно обрати вид транспорту, який найкраще відповідає вашим потребам та бюджету.Журналісти сайту «Конкурент» розглянули середні ціни на проїзд кожним з видів транспорту, щоб допомогти вам зробити правильний вибір.Подорож потягом з Луцька до Карпат (зокрема до Ужгорода) коштує в середньому 234 гривні за квиток у плацкартному вагоні. Купе обійдеться дорожче, в межах 450-600 гривень в залежності від типу вагону та наявності додаткових послуг, таких як постільна білизна та харчування.Автобусні квитки з Луцька до Карпат коштують приблизно 300-400 гривень за одне місце. Ціни можуть змінюватись в залежності від перевізника та зручностей, що надаються під час поїздки. Тривалість поїздки автобусом зазвичай становить близько 8-10 годин.Відстань між Луцьком та популярними курортами в Карпатах, такими як Яремче чи Буковель, становить приблизно 400-500 км. Вартість подорожі на власному авто включає витрати на паливо та можливі дорожні збори. За середньою ціною палива близько 50 гривень за літр, поїздка обійдеться приблизно в 1500-2000 гривень (враховуючи витрату палива 8-10 літрів на 100 км).Ціни на транспорт можуть варіюватися в залежності від сезону та попиту, тому рекомендується перевіряти актуальні тарифи перед поїздкою.

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