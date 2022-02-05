Відпочинок у горах: скільки коштує доїхати з Луцька до Карпат

Відпочинок у горах: скільки коштує доїхати з Луцька до Карпат
Плануючи подорож з Луцька до чарівних Карпат, важливо ретельно обрати вид транспорту, який найкраще відповідає вашим потребам та бюджету.

Журналісти сайту «Конкурент» розглянули середні ціни на проїзд кожним з видів транспорту, щоб допомогти вам зробити правильний вибір.

Потягом

Подорож потягом з Луцька до Карпат (зокрема до Ужгорода) коштує в середньому 234 гривні за квиток у плацкартному вагоні. Купе обійдеться дорожче, в межах 450-600 гривень в залежності від типу вагону та наявності додаткових послуг, таких як постільна білизна та харчування.

Автобусом

Автобусні квитки з Луцька до Карпат коштують приблизно 300-400 гривень за одне місце. Ціни можуть змінюватись в залежності від перевізника та зручностей, що надаються під час поїздки. Тривалість поїздки автобусом зазвичай становить близько 8-10 годин.

Власним авто

Відстань між Луцьком та популярними курортами в Карпатах, такими як Яремче чи Буковель, становить приблизно 400-500 км. Вартість подорожі на власному авто включає витрати на паливо та можливі дорожні збори. За середньою ціною палива близько 50 гривень за літр, поїздка обійдеться приблизно в 1500-2000 гривень (враховуючи витрату палива 8-10 літрів на 100 км).

Ціни на транспорт можуть варіюватися в залежності від сезону та попиту, тому рекомендується перевіряти актуальні тарифи перед поїздкою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: відпочинок, карпати, проїзд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відпочинок у горах: скільки коштує доїхати з Луцька до Карпат
Сьогодні, 22:17
1 липня графіки відключень світла діятимуть протягом всієї доби: яка ситуація на Волині
Сьогодні, 21:15
Літо на Шацьких озерах: як працюють бази відпочинку та скількох туристів очікують
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода в Луцьку в понеділок 1 липня
Сьогодні, 20:00
Скорочення пенсії на 20%: що потрібно знати працюючим пенсіонерам
Сьогодні, 19:16
Схожі новини
Скільки коштує доїхати з Луцька до Одеси на відпочинок Скільки коштує доїхати з Луцька до Одеси на відпочинок
26 червень, 07:16
Як відпочинок в українських Карпатах здатний перезавантажити мозок та тіло* Як відпочинок в українських Карпатах здатний перезавантажити мозок та тіло*
05 лютий, 2022, 16:07
В Україні планують створити «Карпатське коло курортів» В Україні планують створити «Карпатське коло курортів»
07 березень, 2021, 23:35
10 найвищих вершин Карпат, які варто підкорити 10 найвищих вершин Карпат, які варто підкорити
26 липень, 2017, 19:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відпочинок у горах: скільки коштує доїхати з Луцька до Карпат
Сьогодні, 22:17
 0
1 липня графіки відключень світла діятимуть протягом всієї доби: яка ситуація на Волині
Сьогодні, 21:15
 0
Літо на Шацьких озерах: як працюють бази відпочинку та скількох туристів очікують
Сьогодні, 20:38
 0
Якою буде погода в Луцьку в понеділок 1 липня
Сьогодні, 20:00
 0
Скорочення пенсії на 20%: що потрібно знати працюючим пенсіонерам
Сьогодні, 19:16
 0
Медіа
відео
1/8