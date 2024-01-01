1 липня графіки відключень світла діятимуть протягом всієї доби: яка ситуація на Волині





Про це інформують на сторінці НЕК «Укренерго» у Телеграм.



Причина – зростання енергоспоживання через спеку.



«Актуальні графіки погодинних відключень можна дізнатись на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах. Коли світло є – споживайте, будь ласка, ощадливо», – йдеться у дописі.



Подивитися графік для своєї черги можна на сайті "Волиньобленерго" за цим

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