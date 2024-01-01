1 липня графіки відключень світла діятимуть протягом всієї доби: яка ситуація на Волині
Сьогодні, 21:15
В Україні 1 липня заходи обмеження споживання електрики будуть застосовуватись протягом всієї доби.
Про це інформують на сторінці НЕК «Укренерго» у Телеграм.
Причина – зростання енергоспоживання через спеку.
«Актуальні графіки погодинних відключень можна дізнатись на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах. Коли світло є – споживайте, будь ласка, ощадливо», – йдеться у дописі.
Подивитися графік для своєї черги можна на сайті "Волиньобленерго" за цим посиланням.
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Про це інформують на сторінці НЕК «Укренерго» у Телеграм.
Причина – зростання енергоспоживання через спеку.
«Актуальні графіки погодинних відключень можна дізнатись на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах. Коли світло є – споживайте, будь ласка, ощадливо», – йдеться у дописі.
Подивитися графік для своєї черги можна на сайті "Волиньобленерго" за цим посиланням.
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