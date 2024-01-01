1 липня графіки відключень світла діятимуть протягом всієї доби: яка ситуація на Волині

1 липня графіки відключень світла діятимуть протягом всієї доби: яка ситуація на Волині
В Україні 1 липня заходи обмеження споживання електрики будуть застосовуватись протягом всієї доби.

Про це інформують на сторінці НЕК «Укренерго» у Телеграм.

Причина – зростання енергоспоживання через спеку.

«Актуальні графіки погодинних відключень можна дізнатись на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах. Коли світло є – споживайте, будь ласка, ощадливо», – йдеться у дописі.

Подивитися графік для своєї черги можна на сайті "Волиньобленерго" за цим посиланням.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відпочинок у горах: скільки коштує доїхати з Луцька до Карпат
Сьогодні, 22:17
1 липня графіки відключень світла діятимуть протягом всієї доби: яка ситуація на Волині
Сьогодні, 21:15
Літо на Шацьких озерах: як працюють бази відпочинку та скількох туристів очікують
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода в Луцьку в понеділок 1 липня
Сьогодні, 20:00
Скорочення пенсії на 20%: що потрібно знати працюючим пенсіонерам
Сьогодні, 19:16
Схожі новини
В «Укренерго» визначили графіки відключень на 28 червня: яка ситуація на Волині В «Укренерго» визначили графіки відключень на 28 червня: яка ситуація на Волині
27 червень, 21:16
Коли 26 червня діятимуть графіки відключення світла на Волині: подробиці Коли 26 червня діятимуть графіки відключення світла на Волині: подробиці
25 червень, 21:16
У суботу, 22 червня, на Волині відключатимуть електроенергію: графіки для усіх черг У суботу, 22 червня, на Волині відключатимуть електроенергію: графіки для усіх черг
22 червень, 10:48
Як діятимуть графіки відключень світла на Волині 22 червня: деталі Як діятимуть графіки відключень світла на Волині 22 червня: деталі
21 червень, 21:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відпочинок у горах: скільки коштує доїхати з Луцька до Карпат
Сьогодні, 22:17
 0
1 липня графіки відключень світла діятимуть протягом всієї доби: яка ситуація на Волині
Сьогодні, 21:15
 0
Літо на Шацьких озерах: як працюють бази відпочинку та скількох туристів очікують
Сьогодні, 20:38
 0
Якою буде погода в Луцьку в понеділок 1 липня
Сьогодні, 20:00
 0
Скорочення пенсії на 20%: що потрібно знати працюючим пенсіонерам
Сьогодні, 19:16
 0
Медіа
відео
1/8