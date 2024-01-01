Якою буде погода в Луцьку в понеділок 1 липня

З ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Дрібний дощ, який розпочнеться у другій половині дня, до вечора зміниться на дощ із грозою.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від + 21° до + 31°.Народний прогноз погоди: Наші пращури в цей день спостерігали за травою: якщо вранці вона суха – вночі буде дощ. У цей час відцвітає малина, починають квітнути лілії.