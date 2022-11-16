В Україні почали відновлення німецької бронетехніки з Rheinmetall
Сьогодні, 18:32
На території України вже відновлюють німецькі бойові машини в межах угоди з концерном Rheinmetall.
Про це сказав гендиректор Укроборонпрому Герман Сметанін в інтерв'ю для АрміяInform, оприлюдненому напередодні, - пише Кореспондент.
"На сьогодні з усіх наших іноземних партнерів саме з Rheinmetall ми найбільше просунулися. За стислий час ми пройшли шлях від укладання угоди та реєстрації спільного підприємства у жовтні 2023 року до початку роботи виробничих потужностей. Це був досить непростий шлях, але перші німецькі бойові машини вже відновлюються на території України", – заявив він.
За словами Сметаніна, у планах подальший розвиток і поглиблення взаємодії з Rheinmetall. У короткостроковій перспективі Україна планує перейти до ремонту артилерійських систем.
Також він нагадав, що з Rheinmetall планується великий проєкт – спільне виробництво новітніх БМП Lynx, які мають великий потенціал.
"Іноземці мають власні сучасні технології, які значно відрізняються від звичних для нас. Проте українські професіонали набули великого досвіду ремонту бронетехніки після пошкоджень у боях, яких не було з часів Другої світової війни. Тому їх освоєння не стало проблемою", – запевнив він.
Раніше у червні в Україні запрацював перший цех Rheinmetall і Укроборонпрому. В перспективі цей майданчик дозволить виробляти нову техніку для ЗСУ.
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Про це сказав гендиректор Укроборонпрому Герман Сметанін в інтерв'ю для АрміяInform, оприлюдненому напередодні, - пише Кореспондент.
"На сьогодні з усіх наших іноземних партнерів саме з Rheinmetall ми найбільше просунулися. За стислий час ми пройшли шлях від укладання угоди та реєстрації спільного підприємства у жовтні 2023 року до початку роботи виробничих потужностей. Це був досить непростий шлях, але перші німецькі бойові машини вже відновлюються на території України", – заявив він.
За словами Сметаніна, у планах подальший розвиток і поглиблення взаємодії з Rheinmetall. У короткостроковій перспективі Україна планує перейти до ремонту артилерійських систем.
Також він нагадав, що з Rheinmetall планується великий проєкт – спільне виробництво новітніх БМП Lynx, які мають великий потенціал.
"Іноземці мають власні сучасні технології, які значно відрізняються від звичних для нас. Проте українські професіонали набули великого досвіду ремонту бронетехніки після пошкоджень у боях, яких не було з часів Другої світової війни. Тому їх освоєння не стало проблемою", – запевнив він.
Раніше у червні в Україні запрацював перший цех Rheinmetall і Укроборонпрому. В перспективі цей майданчик дозволить виробляти нову техніку для ЗСУ.
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