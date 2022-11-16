В Україні почали відновлення німецької бронетехніки з Rheinmetall

На території України вже відновлюють німецькі бойові машини в межах угоди з концерном Rheinmetall.Про це сказав гендиректор Укроборонпрому Герман Сметанін в інтерв'ю для АрміяInform, оприлюдненому напередодні, - пише Кореспондент."На сьогодні з усіх наших іноземних партнерів саме з Rheinmetall ми найбільше просунулися. За стислий час ми пройшли шлях від укладання угоди та реєстрації спільного підприємства у жовтні 2023 року до початку роботи виробничих потужностей. Це був досить непростий шлях, але перші німецькі бойові машини вже відновлюються на території України", – заявив він.За словами Сметаніна, у планах подальший розвиток і поглиблення взаємодії з Rheinmetall. У короткостроковій перспективі Україна планує перейти до ремонту артилерійських систем.Також він нагадав, що з Rheinmetall планується великий проєкт – спільне виробництво новітніх БМП Lynx, які мають великий потенціал."Іноземці мають власні сучасні технології, які значно відрізняються від звичних для нас. Проте українські професіонали набули великого досвіду ремонту бронетехніки після пошкоджень у боях, яких не було з часів Другої світової війни. Тому їх освоєння не стало проблемою", – запевнив він.Раніше у червні в Україні запрацював перший цех Rheinmetall і Укроборонпрому. В перспективі цей майданчик дозволить виробляти нову техніку для ЗСУ.