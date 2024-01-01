Волинянка хотіла отримати «єДопомогу», а віддала 50 тисяч гривень шахраям





Черговою жертвою легковірності стала жителька Берестечківської міської громади Луцького району, - пише



Жінка натрапила в соціальних мережах на оголошення про «єДопомогу» в сумі 6600 гривень і, не довго думаючи, перейшла за вказаним посиланням.



Результат такого рішення не забарився: з банківської картки довірливої шахрай кількома транзакціями поцупив 50 020 гривень.



Працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області вирішують питання про внесення відомостей про цю подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 190 КК України. Правоохоронці вже вкотре закликають до пильності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинянка хотіла отримати «єДопомогу», а віддала шахраям понад 50 000 гривень.Черговою жертвою легковірності стала жителька Берестечківської міської громади Луцького району, - пише "Волинь-нова". Жінка натрапила в соціальних мережах на оголошення про «єДопомогу» в сумі 6600 гривень і, не довго думаючи, перейшла за вказаним посиланням.Результат такого рішення не забарився: з банківської картки довірливої шахрай кількома транзакціями поцупив 50 020 гривень.Працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області вирішують питання про внесення відомостей про цю подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 190 КК України. Правоохоронці вже вкотре закликають до пильності.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію