Волинянка хотіла отримати «єДопомогу», а віддала 50 тисяч гривень шахраям
Сьогодні, 17:54
Волинянка хотіла отримати «єДопомогу», а віддала шахраям понад 50 000 гривень.
Черговою жертвою легковірності стала жителька Берестечківської міської громади Луцького району, - пише "Волинь-нова".
Жінка натрапила в соціальних мережах на оголошення про «єДопомогу» в сумі 6600 гривень і, не довго думаючи, перейшла за вказаним посиланням.
Результат такого рішення не забарився: з банківської картки довірливої шахрай кількома транзакціями поцупив 50 020 гривень.
Працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області вирішують питання про внесення відомостей про цю подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 190 КК України. Правоохоронці вже вкотре закликають до пильності.
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Черговою жертвою легковірності стала жителька Берестечківської міської громади Луцького району, - пише "Волинь-нова".
Жінка натрапила в соціальних мережах на оголошення про «єДопомогу» в сумі 6600 гривень і, не довго думаючи, перейшла за вказаним посиланням.
Результат такого рішення не забарився: з банківської картки довірливої шахрай кількома транзакціями поцупив 50 020 гривень.
Працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області вирішують питання про внесення відомостей про цю подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 190 КК України. Правоохоронці вже вкотре закликають до пильності.
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