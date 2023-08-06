Волиняни створили лавандовий двір, щоб відволікатись від переживань за сина-воїна. ФОТО, ВІДЕО

Олена і Володимир Зізяви працюють над створенням невеличкого лавандового двору у селі Тишковичі Нововолинської громади.



Квіткове поле набуває популярності, тож сюди все частіше починають приїжджати відпочити, надихатись неймовірними ароматами, порелаксувавши та зробити гарні фото напам’ять мешканці Нововолинської та довколишніх громад, - пише



Як розповіла, власниця лавандового поля Олена Зізява, вона почала вирощувати тендітні фіолетові квіти з неймовірним ароматом із 2017 року на ділянці, яка перейшла їй у спадок від уже покійної матері. Робить це для душі, щоб самій заспокоїтись та зняти стрес від нав’язливих думок та переживань. Адже часто хвилювалась за сина, який раніше підписав контракт та пішов в АТО, а з початком повномасштабного вторгнення росії був призваний на війну. Нині хлопець, після важкого поранення проходить реабілітацію.



Після того, як рослини підросли Олена з чоловіком Володимиром вирішили відкрити лавандовий двір для всіх охочих. Жінка зізнається, що щаслива від того, що може приносити радість людям, особливо в теперішній нелегкий час.





Сезон догляду за квітами фактично триває цілий рік, адже лаванда постійно потребує обрізання. Чим більше її стригти, тим густішими розростаються кущі, зізнається жінка. Робити це потрібно, орієнтовно, п’ять разів на рік.



Чоловік Олени – Володимир Зізява, підтримує дружину і віджартовується, каже, що набридло садити картоплю, вирішили спробувати щось нове. Він частково відповідає за декор. Сам змайстрував і розмалював вивіску. Дружина придумує, а чоловік – втілює. Також допомагає старша дочка у вільний від навчання час.



«Ми стараємось оперативно, беремо ділянку і обробляємо. Двом і зручніше, веселіше і швидше, та й з дружиною більше часу проводиш. А то мотаєшся постійно і майже не бачиш її і, як діти ростуть», – зазначає Володимир.



Недалеко від першої плантації родина Зізяв уже працюють над іншою, там лаванда ще невелика, але поле більше. Проте треба час, щоб кущі виросли. На один великий кущ в середньому потрібно від п’яти-шести років.



Про лавандове поле сім’я ще гучно не заявляла, оскільки не є великими фермерами, а звичайні люди, які в більшості, роблять для себе. Але хто хоче, можуть приїхати помилуватися, насолодитися красою та неймовірним ароматом витончених квітів. Залишити приємні спогади на згадку у вигляді фотографій чи відео. Вхід з людини – 150 грн, на сім’ю чи компанію роблять знижки. Також в Олени можна придбати букети з лаванди, які стоятимуть цілий рік.



Але основне, зазначає жінка, не так заробіток, як принести людям хороші емоції. Хоча й кошти родині не завадять, адже їхній син, після поранення на війні, наразі проходить реабілітацію.





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