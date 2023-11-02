Біля кордону з Білоруссю на Волині відкрили оновлені прикордонні застави. ФОТО

Відбулося відкриття після реконструкції двох прикордонних підрозділів Волинського загону, персонал яких забезпечує охорону та оборону ввірених ділянок українсько-білоруського кордону.Про це йдеться у повідомленні на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.Тепер застави відповідають сучасним стандартам. Під час ремонтних робіт відновили адміністративні будівлі, бокси для автомобільної техніки, споруди господарчого призначення та складські приміщення. Для проживання та відпочинку персоналу на одному з підрозділів облаштували модульне містечко. Також облагородили територію, зробили спортивні містечка.Начальник прикордонного загону разом із начальником Волинської обласної військової адміністрації, його заступником, а також начальницями РВА оглянули оновлені підрозділи. Під час заходів привітали персонал прикордонних застав з Днем Конституції України та вручили нагороди й відзнаки кращим військовослужбовцям.«Дякую кожному і кожній за те, що сумлінно виконуєте службові обов’язки, надійно охороняєте та обороняєте державний кордон. Саме задля того, аби забезпечити вам належні умови, ми оновлюємо прикордонні підрозділи, встановлюємо сучасні технічні засоби охорони кордону. Прикордонне відомство піклується про особовий склад, адже вмотивований та забезпечений усім необхідним військовослужбовець – запорука добросовісного виконання завдань з охорони держрубежу», - зазначив керівник прикордонного загону.також подякував керівництву області та районів за всебічну допомогу і значний внесок у справу захисту інтересів держави на кордоні. Принагідно побували на державній межі та перевірили хід робіт з її облаштування. Оглянули інженерні спорудження та загородження, встановлені оборонні споруди й облаштовані опорні пункти. Крім того, обговорили перспективи та потреби для подальшого нарощування інженерних загороджень на північному рубежі області, зведення в прикордонні нових оборонних споруд.