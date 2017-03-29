У селі біля Луцька бояться потрапити під колеса автівок, які «злітають» з дороги. ВІДЕО
Сьогодні, 14:30
У селі Липини жителі скаржаться на небезпечну дорогу. На одному з відрізків автомобілі часто буквально вилітають із траси і потрапляють в паркан однієї із садиб.
Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Місцеві мешканці відчувають страх під час перебування на вулиці, а одна із сімей боїться за своє життя у своєму ж будинку. Днями на вулиці Садовій п'яний водій зніс паркан для сім'ї пана Анатолія та пані Лідії. Місцеві жителі кажуть, що на цьому відрізку дороги ДТП трапляються часто.
Пані Лідія бідкається, що через часті ДТП вона навіть не може посадити квіти біля свого будинку: "Я їх посаджу 50 штук і кожен раз, як збивають огорожу, машини влітають і все трощать".
Все почалося у 2022 році, коли на вулиці зробили дорогу. Відтак водії частіше "пірнають" сюди, щоб оминути блокпост.
Місцеві жителі хочуть, аби на їхній вулиці встановили обмежувачі руху та відповідні дорожні знаки, що б, на думку селян, зробило б їхню вулицю безпечною.
Більше дивіться у сюжеті.
Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Місцеві мешканці відчувають страх під час перебування на вулиці, а одна із сімей боїться за своє життя у своєму ж будинку. Днями на вулиці Садовій п'яний водій зніс паркан для сім'ї пана Анатолія та пані Лідії. Місцеві жителі кажуть, що на цьому відрізку дороги ДТП трапляються часто.
Пані Лідія бідкається, що через часті ДТП вона навіть не може посадити квіти біля свого будинку: "Я їх посаджу 50 штук і кожен раз, як збивають огорожу, машини влітають і все трощать".
Все почалося у 2022 році, коли на вулиці зробили дорогу. Відтак водії частіше "пірнають" сюди, щоб оминути блокпост.
Місцеві жителі хочуть, аби на їхній вулиці встановили обмежувачі руху та відповідні дорожні знаки, що б, на думку селян, зробило б їхню вулицю безпечною.
Більше дивіться у сюжеті.