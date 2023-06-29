На волинянина під час роботи в лісі впало дерево і відсікло руку

На волинянина під час роботи в лісі впало дерево і відсікло руку
У селі Куснища Ковельського району на місцевого жителя впало дерево. Чоловік отримав важкі травми й наразі перебуває у реанімації.

Про це ZAXID.NET розповіла речниця поліції Волині Ольга Бузулюк.

«Під час санітарної рубки деревини на 58-річного місцевого жителя впало зрізане дерево. Внаслідок цього чоловік отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували до відділення реанімації», – зазначила Ольга Бузулюк.

Відомо, що у потерпілого – травматична ампутація кінцівки середньої третини передпліччя та забій поперекового відділу хребта.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 272 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою. Санкція статті передбачає від 17 до 51 тис. грн штрафу.

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Теги: Волинь, ліс, нещасний випадок, ампутація
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