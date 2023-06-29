На волинянина під час роботи в лісі впало дерево і відсікло руку





Про це Ольга Бузулюк.



«Під час санітарної рубки деревини на 58-річного місцевого жителя впало зрізане дерево. Внаслідок цього чоловік отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували до відділення реанімації», – зазначила Ольга Бузулюк.



Відомо, що у потерпілого – травматична ампутація кінцівки середньої третини передпліччя та забій поперекового відділу хребта.



Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 272 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою. Санкція статті передбачає від 17 до 51 тис. грн штрафу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Куснища Ковельського району на місцевого жителя впало дерево. Чоловік отримав важкі травми й наразі перебуває у реанімації.Про це ZAXID.NET розповіла речниця поліції Волині«Під час санітарної рубки деревини на 58-річного місцевого жителя впало зрізане дерево. Внаслідок цього чоловік отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували до відділення реанімації», – зазначила Ольга Бузулюк.Відомо, що у потерпілого – травматична ампутація кінцівки середньої третини передпліччя та забій поперекового відділу хребта.Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 272 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою. Санкція статті передбачає від 17 до 51 тис. грн штрафу.

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