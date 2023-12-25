В озері на Волині потонув 23-річний чоловік. ФОТО





29 червня ввечері на озері Дольськ в однойменному селі Турійської громади пірнув і не виплив 23-річний місцевий житель, - повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.



Пошукові роботи розпочали близько 23-ї години: поверхню водойми обстежили на човні працівники чергової варти 17 ДПРЧ селища Турійськ.



30 червня о 05:00 на місце події спрямували працівників водолазно-рятувального відділення Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення м. Луцьк. О 07:10 водолази ДСНС виявили і підійняли на поверхню тіло загиблого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Ковельщині водолази ДСНС підійняли з дна озера тіло 23-річного чоловіка.29 червня ввечері на озері Дольськ в однойменному селі Турійської громади пірнув і не виплив 23-річний місцевий житель, - повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.Пошукові роботи розпочали близько 23-ї години: поверхню водойми обстежили на човні працівники чергової варти 17 ДПРЧ селища Турійськ.30 червня о 05:00 на місце події спрямували працівників водолазно-рятувального відділення Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення м. Луцьк. О 07:10 водолази ДСНС виявили і підійняли на поверхню тіло загиблого.

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