В озері на Волині потонув 23-річний чоловік. ФОТО

В озері на Волині потонув 23-річний чоловік. ФОТО
На Ковельщині водолази ДСНС підійняли з дна озера тіло 23-річного чоловіка.

29 червня ввечері на озері Дольськ в однойменному селі Турійської громади пірнув і не виплив 23-річний місцевий житель, - повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.

Пошукові роботи розпочали близько 23-ї години: поверхню водойми обстежили на човні працівники чергової варти 17 ДПРЧ селища Турійськ.
В озері на Волині потонув 23-річний чоловік. ФОТО

30 червня о 05:00 на місце події спрямували працівників водолазно-рятувального відділення Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення м. Луцьк. О 07:10 водолази ДСНС виявили і підійняли на поверхню тіло загиблого.
В озері на Волині потонув 23-річний чоловік. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Україна, смерть, Дольськ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В озері на Волині потонув 23-річний чоловік. ФОТО
Сьогодні, 11:46
На Волині видали понад 7 тисяч перепусток у прикордонну зону, майже стільки ж – на розгляді
Сьогодні, 11:05
У Чорному, Азовському та Середземному морях – 6 кораблів-ракетоносіїв росії
Сьогодні, 10:24
Українські воїни знищили ще 1140 окупантів, 53 артсистеми і 75 одиниць автотехніки
Сьогодні, 09:43
В ОБСЄ визнали дії росії геноцидом українського народу
Сьогодні, 09:00
Схожі новини
На Запоріжжі загинув воїн з Волині Віталій Собчук На Запоріжжі загинув воїн з Волині Віталій Собчук
27 травень, 23:19
На Бахмутщині загинув волинянин Володимир Оркіш На Бахмутщині загинув волинянин Володимир Оркіш
25 грудень, 2023, 20:35
Повернувся в Україну, щоб захищати її: на Донеччині загинув волинянин Олександр Ризванюк Повернувся в Україну, щоб захищати її: на Донеччині загинув волинянин Олександр Ризванюк
19 липень, 2023, 21:34
На війні з Росією загинув військовий з Волині На війні з Росією загинув військовий з Волині
05 березень, 2023, 10:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В озері на Волині потонув 23-річний чоловік. ФОТО
Сьогодні, 11:46
 0
На Волині видали понад 7 тисяч перепусток у прикордонну зону, майже стільки ж – на розгляді
Сьогодні, 11:05
 0
У Чорному, Азовському та Середземному морях – 6 кораблів-ракетоносіїв росії
Сьогодні, 10:24
 0
Українські воїни знищили ще 1140 окупантів, 53 артсистеми і 75 одиниць автотехніки
Сьогодні, 09:43
 0
В ОБСЄ визнали дії росії геноцидом українського народу
Сьогодні, 09:00
 0
Медіа
відео
1/8