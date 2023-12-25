В озері на Волині потонув 23-річний чоловік. ФОТО
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На Ковельщині водолази ДСНС підійняли з дна озера тіло 23-річного чоловіка.
29 червня ввечері на озері Дольськ в однойменному селі Турійської громади пірнув і не виплив 23-річний місцевий житель, - повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.
Пошукові роботи розпочали близько 23-ї години: поверхню водойми обстежили на човні працівники чергової варти 17 ДПРЧ селища Турійськ.
30 червня о 05:00 на місце події спрямували працівників водолазно-рятувального відділення Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення м. Луцьк. О 07:10 водолази ДСНС виявили і підійняли на поверхню тіло загиблого.
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29 червня ввечері на озері Дольськ в однойменному селі Турійської громади пірнув і не виплив 23-річний місцевий житель, - повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.
Пошукові роботи розпочали близько 23-ї години: поверхню водойми обстежили на човні працівники чергової варти 17 ДПРЧ селища Турійськ.
30 червня о 05:00 на місце події спрямували працівників водолазно-рятувального відділення Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення м. Луцьк. О 07:10 водолази ДСНС виявили і підійняли на поверхню тіло загиблого.
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