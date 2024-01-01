На Волині видали понад 7 тисяч перепусток у прикордонну зону, майже стільки ж – на розгляді

На Волині видали понад 7 тисяч перепусток у прикордонну зону, майже стільки ж – на розгляді
Станом на кінець червня на Волині видали 7 402 дозволи на право в’їзду, перебування, проживання і проведення робіт у п'ятикілометровій зоні вздовж державного кордону.

Про це розповіла речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. Такі документи почали видавали в області в середині березня, - пише Суспільне.

6 132 заяви на оформлення дозвільних документів, з її слів, ще перебувають на розгляді.

Аби отримати перепустку, потрібно звернутися до Волинського прикордонного загону з заявою, зазначила Маргарита Вершиніна. Оформлення перепусток безплатне.

"У ній (заяві — ред.) вказати всі необхідні реквізити: ПІБ, номер паспорта, мету з якою особа планує перебувати в прикордонній смузі, номер телефону. Цю заяву можна надіслати поштою, електронною поштою чи привезти до управління прикордонного загону у місті Луцьк", — сказала Маргарита Вершиніна.

Рішення про надання чи відмову в наданні документа надають упродовж 10 робочих днів. Прикордонники контролюють наявність дозволів. Зі слів речниці загону, наразі нікому, хто звертався за дозволом, не відмовили, однак були випадки, коли людям бракувало документів і їх надавали додатково.

Тих, хто перепусток не має, чекає покарання — штраф у розмірі 850 гривень. Зі слів речниці волинських прикордонників, наразі за відсутність дозволів нікого не оштрафували, з людьми проводять роз’яснювальні бесіди.

Коли потрібен дозвіл на перебування у прикордонній смузі
В межах Волині прикордонна смуга — це п'ять кілометрів завширшки від лінії державного кордону протяжність якого 432 кілометри. Він пролягає на межі з Білоруссю, і з Польщею.

Є п'ять видів таких дозволів, а саме: на в'їзд, проживання, перебування, на проведення робіт і пропуск у прикордонну смугу. Волиняни зможуть отримати дозвіл у 10-денний термін, оформлюватимуть його безплатно.

У яких випадках дозвіл на перебування у прикордонні не потрібен
До прикордонної смуги не належать населені пункти, але щоб люди могли безперешкодно потрапити на поля, пасовиська чи сінокоси, — потрібна посвідка. Її можна безплатно оформити, звернувшись до прикордонників через пошту, електронну адресу і особисто через уповноважену особу.

Як раніше повідомляв речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко, отримання дозволу не стосується людей, які рухаються до державного кордону з метою перетину або від держкордону.

Також оформлювати дозвіл не треба водіям які здійснюють дальні перевезення, правоохоронців та інших осіб, які визначені в урядовій постанові.

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Теги: кордон, Волинь, прикордонна зона
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