Українські воїни знищили ще 1140 окупантів, 53 артсистеми і 75 одиниць автотехніки





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.06.24 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 542700 (+1140) осіб,

танків ‒ 8080 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 15524 (+19) од,

артилерійських систем – 14533 (+53) од,

РСЗВ – 1110 (+1) од,

засоби ППО ‒ 873 (+2) од,

літаків – 360 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11584 (+46),

крилаті ракети ‒ 2331 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 19643 (+75) од,

спеціальна техніка ‒ 2448 (+12)



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські воїни-захисники знищили протягом минулої доби завдали втрат російській окупаційній армії.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.06.24 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 542700 (+1140) осіб,танків ‒ 8080 (+7) од,бойових броньованих машин ‒ 15524 (+19) од,артилерійських систем – 14533 (+53) од,РСЗВ – 1110 (+1) од,засоби ППО ‒ 873 (+2) од,літаків – 360 (+0) од,гелікоптерів – 326 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11584 (+46),крилаті ракети ‒ 2331 (+0),кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,підводні човни - 1 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 19643 (+75) од,спеціальна техніка ‒ 2448 (+12)Дані уточнюються.

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