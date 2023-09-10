Українські воїни знищили ще 1140 окупантів, 53 артсистеми і 75 одиниць автотехніки
Сьогодні, 09:43
Українські воїни-захисники знищили протягом минулої доби завдали втрат російській окупаційній армії.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.06.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 542700 (+1140) осіб,
танків ‒ 8080 (+7) од,
бойових броньованих машин ‒ 15524 (+19) од,
артилерійських систем – 14533 (+53) од,
РСЗВ – 1110 (+1) од,
засоби ППО ‒ 873 (+2) од,
літаків – 360 (+0) од,
гелікоптерів – 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11584 (+46),
крилаті ракети ‒ 2331 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 19643 (+75) од,
спеціальна техніка ‒ 2448 (+12)
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.06.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 542700 (+1140) осіб,
танків ‒ 8080 (+7) од,
бойових броньованих машин ‒ 15524 (+19) од,
артилерійських систем – 14533 (+53) од,
РСЗВ – 1110 (+1) од,
засоби ППО ‒ 873 (+2) од,
літаків – 360 (+0) од,
гелікоптерів – 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11584 (+46),
крилаті ракети ‒ 2331 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 19643 (+75) од,
спеціальна техніка ‒ 2448 (+12)
Дані уточнюються.
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