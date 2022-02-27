На Волинь із Харківщини евакуювали ще 34 людини

На Волині рятувальники зустріли евакуаційний потяг з Харківщини.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.На Волинь вкотре прибув евакуаційний потяг з Харківщини з людьми, які через війну змушені лишити свої домівки. На пероні їх зустріли рятувальники, волонтери, медики, поліцейські та посадовці органів влади. Рятувальники допомогли прибувшим перенести речі, а психологи ДСНС Волині надали моральну підтримку тим, хто її потребував.Загалом в область приїхало 34 людей, з них 23 дитини.