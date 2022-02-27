На Волинь із Харківщини евакуювали ще 34 людини

На Волинь із Харківщини евакуювали ще 34 людини
На Волині рятувальники зустріли евакуаційний потяг з Харківщини.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

На Волинь вкотре прибув евакуаційний потяг з Харківщини з людьми, які через війну змушені лишити свої домівки. На пероні їх зустріли рятувальники, волонтери, медики, поліцейські та посадовці органів влади. Рятувальники допомогли прибувшим перенести речі, а психологи ДСНС Волині надали моральну підтримку тим, хто її потребував.

Загалом в область приїхало 34 людей, з них 23 дитини.
На Волинь із Харківщини евакуювали ще 34 людини
На Волинь із Харківщини евакуювали ще 34 людини
На Волинь із Харківщини евакуювали ще 34 людини
На Волинь із Харківщини евакуювали ще 34 людини

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Теги: Волинь, евакуаційний потяг
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